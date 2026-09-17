We Can Blu It! 2026, Rossi (Federcanoa Lazio): "Sensibilizzeremo giovani su ambiente"

"Il Comitato regionale Lazio di Federcanoa ha sposato queste iniziative, realizzando un protocollo riconosciuto dalla dalla Comunità europea. Noi siamo lieti di collaborare con con Piùblu proprio per portare ai giovani atleti, ai genitori, a tutti quelli che parteciperanno alla gara, a sensibilizzare l'attività che noi andremo a fare". Lo ha detto la presidente della Federcanoa della Regione Lazio, Sabrina Rossi, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell'evento 'We Can Blu It' che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.