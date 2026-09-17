circle x black
Cerca nel sito
 

We Can Blu It! 2026, Rossi (Federcanoa Lazio): "Sensibilizzeremo giovani su ambiente"

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
17 settembre 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il Comitato regionale Lazio di Federcanoa ha sposato queste iniziative, realizzando un protocollo riconosciuto dalla dalla Comunità europea. Noi siamo lieti di collaborare con con Piùblu proprio per portare ai giovani atleti, ai genitori, a tutti quelli che parteciperanno alla gara, a sensibilizzare l'attività che noi andremo a fare". Lo ha detto la presidente della Federcanoa della Regione Lazio, Sabrina Rossi, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell'evento 'We Can Blu It' che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo
Impresa di Max Verstappen, vince gara di kart sorpassando 100 avversari - Video
Xi Jinping colpito da ictus? Ecco il video che alimenta le teorie complottiste
Pedopornografia, Lo Voi: "Sgominata organizzazione gestita da italiani con contatti in tutto il mondo" - Video
Alessandro Borghi compie 40 anni: "Il successo? La felicità è altrove"
Scocchia (Illy) ad AdnFinance: "Da gennaio rischio tazzina di caffè più cara, oggi 1,25 euro in media" - Video
Il bacio tra Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati, finisce la contesa sulla figlia - Video
La battuta a una ragazza scatena maxi rissa tra giovani su nave da crociera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza