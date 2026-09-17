We Can Blu It! 2026, Svidercoschi (Almaviva Group): "Tecnologia strumento per proteggere acqua"

"Il Tevere è una metafora perfetta della città che lo ospita: radicamento storico e capacità di evolvere. L'acqua è il simbolo stesso del cambiamento e insieme anche il filo che connette tutte le attività della nostra area, della nostra vita. La tecnologia in questo senso può essere uno strumento utile a questo filo, a tutelarlo e proteggerlo. E questo è il significato della presenza del gruppo Almaviva in questa esperienza, nella quale vogliamo portare il la responsabilità e l'impegno dell'innovazione digitale per la tutela della risorsa acqua". Così il direttore comunicazione, marketing e public ffairs di Almaviva Group, Michele Svidercoschi, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell'evento 'We Can Blu It' che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.