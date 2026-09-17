We Can Blu It! 2026, tre giorni di sport e ambiente con il Tevere protagonista

Una tre giorni di eventi che permetterà a Roma di trasformarsi in un unico grande palcoscenico mondiale per lo sport e l'ambiente. Questo è emerso dalla conferenza stampa indetta dall'Associazione "piùblu" per presentare la terza edizione della manifestazione "We Can Blu It! 2026" che si terrà il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. Roma e il suo fiume vedranno la partecipazione di atleti e curiosi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione sarà l'occasione per vedere la Tiber Skiff, la prima regata internazionale di canottaggio sul Tevere, organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio.