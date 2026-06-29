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Wimbledon, proposta di matrimonio sul Centrale e Djokovic si invita - Video

Un uomo chiede la mano della compagna, il serbo benedice le nozze: "Ora invitatemi"

Djokovic e la proposta di matrimonio - (fermo immagine)
Djokovic e la proposta di matrimonio - (fermo immagine)
29 giugno 2026 | 21.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Proposta di matrimonio sul Campo Centrale di Wimbledon e Novak Djokovic si invita alla cerimonia. Durante il match del primo turno del singolare maschile tra il fuoriclasse serbo e il cinese Yibing Wu va in scena una proposta di matrimonio. Un uomo chiede la mano della compagna, che dice 'yes': il matrimonio si farà.

Djokovic, dal campo, assiste alla scena che movimenta la situazione sugli spalti. Il serbo chiede conferma ai diretti interessati: è effettivamente una proposta di matrimonio, quindi Nole dà la propria benedizione mimando un cuore e con un doppio police in su.

A questo punto, conviene spingersi oltre. "Voglio un invito al matrimonio", dice l'ex numero 1 del mondo.

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novak djokovic wimbledon 2026
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