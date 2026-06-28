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Inizia Wimbledon e... Alcaraz 'torna' ad allenarsi dopo l'infortunio - Video

Il fuoriclasse spagnolo è tornato a impugnare la racchetta con la mano destra

Carlos Alcaraz - IPA
Carlos Alcaraz - IPA
28 giugno 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Carlos Alcaraz 'vede' il ritorno in campo. Il fuoriclasse spagnolo - alle prese con il recupero dall'infortunio al polso, rimediato a Barcellona - è tornato dopo settimane a impugnare la racchetta con la mano destra. Un segnale concreto dei progressi fatti nelle ultime settimane. A mostrarlo è stato lo stesso numero 2 del ranking Atp, che ha condiviso un video su Instagram per mostrare le sue condizioni.

Alcaraz, missione recupero

Al momento, Alcaraz resta comunque ai box e - dopo il forfait al Roland Garros - non parteciperà nemmeno a Wimbledon (il terzo Slam della stagione inizierà domani, lunedì 29 giugno). Negli ultimi due mesi, Carlos aveva documentato il percorso di riabilitazione con immagini e video di allenamenti, tutti però solo con la mano sinistra, per evitare sollecitazioni al polso destro.

Non c'è ancora una data ufficiale per il suo ritorno in campo, ma l'obiettivo dello spagnolo è esserci per la tournée americana sul cemento, ad agosto. Nel mirino ci sono i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, ma soprattutto gli Us Open.

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