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Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Djokovic, i match di giornata e dove vederli

Torna in campo il campione in carica, che sfiderà il portoghese Borges

Djokovic - IPA
Djokovic - IPA
01 luglio 2026 | 07.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Terza giornata di match a Wimbledon 2026. Oggi, mercoledì 1 luglio, torna in campo il campione in carica Jannik Sinner, che sul Centrale affronterà il portoghese Nuno Borges dopo il successo all'esordio contro Kecmanovic. La giornata vedrà in campo anche Novak Djokovic, contro Stefanos Tsitsipas, e Flavio Cobolli, che chiuderà il match contro Mariano Navone interrotto ieri per oscurità. Ecco tutti i match di giornata e dove vederli in tv e streaming.

Wimbledon, i match di oggi

Ecco tutti i match di oggi a Wimbledon:

CENTRE COURT

Ore 14.30 – (1) Sinner vs Borges

a seguire – Krejcikova vs (5) Andreeva

a seguire – Tsitsipas vs (7) Djokovic

COURT 1

Ore 14.00 – (1) Sabalenka vs Kessler

a seguire – Sierra vs (7) Gauff

a seguire – (3) Auger-Aliassime vs Prizmic

COURT 2

Ore 10.00 Cobolli-Navone (partita interrotta ieri sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 per Cobolli)

Ore 12.00 – Gasanova vs (14) Osaka

a seguire – Merida vs (8) Medvedev

a seguire – (4) Pegula vs Sorribes Tormo

a seguire – (23) Jodar vs Carreno Busta

COURT 3

Ore 12.00 – Kwon vs (21) Paul

a seguire – (10) Muchova vs Zhang

Non prima delle 15.30 – de Jong vs (24) Fonseca

Non prima delle 17.30 – (11) Bencic vs Wang

COURT 12

Ore 12.00 – Fucsovics vs (16) Tien

a seguire – (32) Siniakova vs Bartunkova

Non prima delle 15.30 – (28) Nakashima vs Struff

Non prima delle 17.30 – Maria vs (16) Jovic

COURT 18

Ore 12.00 – Brooksby vs (31) Buse

a seguire – (22) Davidovich Fokina vs Marozsan

a seguire – Parry vs (19) Kalinskaya

a seguire – (18) Alexandrova vs Tararudee

Wimbledon, dove vedere match oggi

Tutte le partite di Wimbledon 2026 saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport. I match si potranno seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Wimbledon Sinner Djokovic Wimbledon oggi
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