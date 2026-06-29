circle x black
Cerca nel sito
 

Serena Williams, ritorno a Wimbledon da regina: villa extra lusso da sogno a Londra

Lusso, relax e ritorno in campo: l'ex numero 1 al mondo prepara il ritorno nello Slam londinese con una casa da 40mila sterline a settimana

Serena Williams - Ipa
Serena Williams - Ipa
29 giugno 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

La 23 volte campionessa Slam Serena Williams ha deciso di rientrare nel singolare femminile e in doppio con la sorella Venus, al torneo di Wimbledon, dopo quattro anni. La decisione è stata presa quasi all’ultimo momento dopo aver ottenuto una wild card, ma la ex numero uno del mondo non ha rinunciato al lusso e alla comodità per affrontare questo suo rientro, previsto per domani contro l'australiana Maya Joint. Serena Williams ha pianificato il suo ritorno a Wimbledon 2026 soggiornando in un Airbnb londinese da 40.000 sterline a settimana, durante il torneo di doppio che ha giocato al Queens. La sette volte campionessa dello Slam sull'erba londinese, l'ultimo nel 2016, ha scelto una lussuosa villa nei giorni precedenti a Wimbledon. Una lussuosa proprietà di sette piani con sei camere da letto a West Kensington, un quartiere di Londra, con terrazza sul tetto, un'enorme vasca da bagno freestanding e splendidi lampadari di cristallo.

Il 17 giugno ha condiviso le foto del lussuoso appartamento sul suo profilo Instagram, ringraziando Airbnb per "un soggiorno meraviglioso". Nella didascalia ha aggiunto: "Un po' di tranquillità è sempre benvenuta durante la settimana del torneo". Nelle immagini, Serena Williams viene ritratta mentre si prepara un bagno, posa all'esterno della proprietà e si affaccia dal balcone, circondata da piante perfettamente curate. Il proprietario ha risposto: "È stato un privilegio ospitarvi e siamo lieti che la nostra casa vi abbia offerto un po' di tranquillità durante la settimana del torneo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Wimbledon Wimbledon 2026 Serena Williams villa
Vedi anche
Elly Schlein al Pride di Milano: "Omotransfobia uccide" - Video
Fulmine colpisce una fontana in Polonia e... la manda ko - Video
Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l'intervento della ministra svedese Pourmokhtari - Video
Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, 160 soldati in festa per il ritorno a Kiev - Video
Bimbi e rischio caldo, il medico: "Al Pronto soccorso del Bambino Gesù uno su quattro per le alte temperature" - Video
Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti - Video
News to go
Decreto coesione, a chi è destinato il bonus e cosa non fare
Magi strappa la scheda elettorale: "Questa legge è uno sfregio alla Costituzione" - Video
Al Bioparco di Roma gli animali mangiano ghiaccioli contro il caldo torrido - Video
Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano
Terremoto Venezuela, la reazione di una coppia di anziani: si tengono per mano mentre la casa trema - Video
Venezuela, bambino di pochi mesi estratto vivo dalle macerie: le immagini del salvataggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza