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Sinner: "Scarpa insanguinata? Era solo un'unghia..."

Il numero uno del ranking Atp ha parlato dopo il successo nel match del primo turno

Sinner - Ipa + frame Sky
Sinner - Ipa + frame Sky
29 giugno 2026 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Grazie a tutti, è un onore enorme essere stato il primo giocatore in campo sul Centrale. Ero teso e so che non ho giocato al meglio. Era la prima partita sull'erba, ma sono riuscito a ribaltarla e, dopo il terzo set, non era facile. Il piede? Sto bene, sembrava peggio di ciò che è". Jannik Sinner accenna un sorriso dopo il successo contro Miomir Kecmanovic nel primo turno di Wimbledon oggi, lunedì 29 giugno. Il campione in carica ha vinto contro il serbo in cinque set, rimontando due volte lo svantaggio per volare al secondo turno.

Sinner e il 'mistero' della scarpa insanguinata

"Il problema - ha detto Jannik a fine match - riguarda un'unghia e non volevo nemmeno disturbare Kecmanovic, era inutile portare via tempo fermando il match. Il nervosismo c'era, anche mentalmente. Non è facile arrivare da campione in carica. Sono contento di aver vinto, dovrò migliorare per la prossima partita ma sono soddisfatto. Ho fatto tanti errori nei primi set, penso sia normale. Ho alzato il livello quando ne avevo bisogno, il mio avversario ha giocato molto bene".

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