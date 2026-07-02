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Wimbledon, Sonego-Diallo, Grant-Bouzkova -Diretta

II 31enne piemontese e la 18enne figlia d'arte a caccia del terzo turno a Londra

Lorenzo Sonego - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Sonego - Ipa/Fotogramma
02 luglio 2026 | 11.14
Redazione Adnkronos
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Quarta giornata a Wimbledon, si completano i match di secondo turno. Subito due azzurri in campo a mezzogiorno. Sul campo numero 14 Lorenzo Sonego, numero 69 del mondo, sfida il canadese Gabriel Diallo, numero 88 del ranking Atp, mentre Tyra Caterina Grant, numero 172 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, affronta la ceca Marie Bouzkova, testa di serie numero 21, sul campo numero 16. Il torneo di Wimbledon è in diretta su Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW Tv.

Più tardi in campo altri tre azzurri: Jasmine Paolini con la svizzera Victorija Golubic, Matteo Berrettini con il francese Arthur Fils e Flavio Cobolli con l'australiano James Duckworth

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wimbledon wimbledon 2026 sonego grant
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