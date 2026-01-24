circle x black
Wrexham da film, ribalta il Qpr nel recupero e ora Reynolds sogna la Premier

Il club gallese è entrato in zona playoff in Championship

Il gol del Wrexham - Ipa/Fotogramma
24 gennaio 2026 | 22.21
Redazione Adnkronos
Ryan Reynolds sogna la Premier League. Il Wrexham, di cui l'attore statunitense è proprietario, ha vinto oggi, sabato 24 gennaio, in rimonta sul campo del Queen's Park Rangers, vincendo 3-2 nel recupero in un finale thriller, conquistando tre punti che proiettano la squadra gallese nei playoff di Championship, la Serie B inglese.

Succede di tutto al Loftus Road. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 6' con Vale, poi c'è il pareggio ospite al 54' di Doyle. Nel finale di una partita che sembrava incanalata verso il pari il QPR riesce a segnare il gol del momentaneo 2-1 con Cook all'80', ma in pieno recupero succede l'impensabile, anche per chi è abituato ai copioni di Hollywood.

Il Wrexham trova la rete del 2-2 al 93' con Cook e si ripete un minuto dopo, all'ultimo respiro del match, con Rathbone, che da fuori area trova il gol del 3-2. La gioia incontenibile del centrocampista, entrato in campo al 75', travolge anche i telecronisti ufficiale del club gallese: "Ollie Rathbone, prenditi i miei figli". Con questi tre punti la squadra di Reynolds sale al sesto posto in classifica a 44 punti, entrando in zona playoff e sognando ufficialmente la Premier League.

