Una notte da sogno per Cecilia Zandalasini in America. La cestista italiana, reduce dallo storico bronzo con la Nazionale femminile italiana allenata da Andrea Capobianco agli Europei 2025, è scesa in campo nella notte in WNBA, il massimo campionato di basket femminile americano, mettendo a segno una prestazione storica e contribuendo in modo decisivo alla vittoria delle sue Golden State Valkyries.

Cecilia Zandalasini hits the game winning jumper with 3 seconds remaining to secure the W



The @valkyries hold off the @AtlantaDream, 77-75

Le Valkyries, squadra gemella dei Golden State Warriors, si sono infatti imposte per 77-75 contro le Atlanta Dream, con Zandalasini che ha realizzato proprio allo scadere il canestro della vittoria, un tiro in sospensione quasi dalla linea di fondo, che è valso il +2 finale a tre secondi dalla sirena.

Cecilia ha fatto segnare anche il suo massimo realizzato in carriera, con 18 punti, mettendo a referto anche otto rimbalzi e tre triple. Nel finale anche una 'particolare' invasione di campo, con un tifoso, decisamente osceno e fuori luogo, che ha lanciato un pene di gomma in campo.