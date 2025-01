Zanetti: "Inter grande gruppo e squadra completa, sul mercato vedremo se ci saranno opportunità"

"Siamo un grande gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Mister Inzaghi ha portato la sua mentalità, le sue idee. Il gruppo è molto unito, ci tiene tantissimo a fare bene, dimostra un grande senso di appartenenza. Io credo che l'Inter da 4-5 anni è competitiva in tutte le competizioni e vogliamo continuare a farlo". Lo ha detto il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti in esclusiva all'emittente turca Trt Spor in occasione della sfida di Champions vinta dai nerazzurri contro il Monaco con la qualificazione diretta agli ottavi di finale. "Stiamo bene, ci tenevamo ad arrivare fra le prime otto", ha aggiunto Zanetti che è stato da giocatore un pilastro dell'Inter. "Il fatto di indossare questa maglia con una grande storia per me è stato molto importante. Poter fare tutta la carriera qui è stato per me un motivo di orgoglio, essere capitano, vincere la Champions, vincere tanti trofei. Credo che quelli sono i momenti più belli che mi ricordo, soprattutto per la felicità di tutti i nostri tifosi".

L'Inter ha diversi giocatori di qualità tra questi c'è il turco Hakan Çalhanoğlu che non è potuto scendere in campo contro il Monaco ma Inzaghi spera di recuperarlo per il derby con il Milan. "Çalhanoğlu è un giocatore importantissimo, lo sappiamo. Purtroppo questa sera non c'è stato per un infortunio, sta recuperando, è sempre un giocatore che ci tiene. Lo aspettiamo perché credo che per noi sia fondamentale", ha proseguito Zanetti che ha parlato anche del mercato invernale che si sta per chiudere. "Mercato? Si sta parlando, però sinceramente in questo momento siamo concentrati sulla partita di domenica qui in campionato, il derby. Poi se arriverà un'opportunità, di sicuro ci penseremo, però ripeto, questa squadra già è completa".

Nel 2010 l'Inter ha raggiunto un riguardo storico, vincendo il triplete, un periodo magico con alla guida Josè Mourinho che ha compiuto gli anni in questi giorni e che ora allena in Turchia al Fenerbahce. "Con Mou c'è sempre un legame molto forte, che va al di là del giocatore, da capitano o da allenatore. Ci sarà sempre un legame umano, perché Mourinho per me è stata una persona molto importante. Insieme abbiamo fatto una cosa storica, che è vincere il triplete, e credo che tutti noi ce lo ricorderemo per sempre. Le sue performance in Turchia? Josè è un grandissimo allenatore, con grande esperienza, grande personalità. Di sicuro farà un grandissimo lavoro in Turchia".