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Zverev, un problema in più alle Atp Finals: nuova denuncia della ex compagna

Brenda Patea aveva già portato il numero uno in tribunale, con accuse di violenza domestica

Alexander Zverev - IPA
Alexander Zverev - IPA
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14 novembre 2026 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non c'è soltanto il tennis nei pensieri di Alexander Zverev in vista delle Finals di Torino. Il tedesco si presenta all'appuntamento più importante della stagione da numero uno del ranking Atp, un traguardo mai raggiunto prima in carriera, ma ad accompagnarlo ci sarà anche una nuova questione legale. A riaprire il fronte giudiziario è Brenda Patea, sua ex compagna, che dopo averlo già portato in tribunale in passato con accuse di violenza domestica, ha deciso di intraprendere una nuova azione nei suoi confronti, stavolta per diffamazione. La contestazione riguarda alcune affermazioni pronunciate da Zverev nel corso di un'intervista rilasciata dopo il trionfo al Roland Garros, il primo Slam vinto dal tedesco.

Zverev e la nuova denuncia dell'ex compagna

Cos'è successo? La vicenda è stata ricostruita dal giornalista di Bounces Ben Rothenberg, secondo cui l'atto legale sarebbe stato depositato al Tribunale di Berlino lo scorso 18 settembre. Nell'intervista contestata dall'ex compagna, al tennista era stato chiesto di commentare le accuse di violenza domestica che lo avevano coinvolto, presentate non soltanto da Patea, ma anche da un'altra ex fidanzata, Olga Sharypova. Il tedesco aveva replicato sostenendo come le accuse fossero infondate, aggiungendo che era poi stata dimostrata la sua innocenza.

Una ricostruzione che l'ex compagna non ha accettato, decidendo di intraprendere una nuova azione legale. Il motivo? Secondo la posizione dei suoi legali, l'assenza di una condanna a carico di Zverev non equivale a una dichiarazione formale di innocenza. L'avvocato Michael Scheele, legale di Patea, ha chiarito il punto con una frase precisa: "Non è stato riconosciuto colpevole, ma non è stato nemmeno dichiarato innocente".

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