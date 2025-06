Botta e risposta tra Boris Becker e Alexander Zverev. L'ex tennista tedesco ha parlato del connazionale, numero tre del mondo ed eliminato ai quarti di finale del Roland Garros 2025 da Novak Djokovic, criticando i suoi risultati, altalenanti, soprattutto contro i migliori del circuito: "Ho l'impressione che lui giochi nello stesso modo contro tutti, anche contro i migliori giocatori, e speri che il risultato sia positivo. Il padre e il fratello hanno fatto un ottimo lavoro, ma non è stato sufficiente per l'ultimo passo".

Immediata la risposta di Zverev, in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Stoccarda: "Quando le cose non vanno bene per me, improvvisamente tutti diventano molto intelligenti. Purtroppo questo include anche Boris Becker", ha detto il tennista tedesco, "sono tornato da un infortunio molto grave, mi sono ripreso il secondo posto nel ranking e mi vedo ancora come un forte contendente per lottare contro i due giocatori al vertice (Sinner e Alcaraz, ndr). Anche se l'ultima partita non è stata la mia migliore, ho perso contro Novak Djokovic, non contro Hanspeter, numero 250 del mondo".