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Atp Pechino, oggi Zverev-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

Big match nei quarti di finale

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
04 ottobre 2026 | 07.15
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Big match all'Atp 500 di Pechino. Oggi, domenica 4 ottobre, Alexander Zverev sfida Novak Djokovic - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del torneo cinese, a cui il campione in carica Jannik Sinner ha dato forfait a causa dell'infortunio al ginocchio.

Zverev-Djokovic, orario e precedenti

La sfida tra Zverev e Djokovic è in programma oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 13. I due tennisti si sono sfidati in 14 precedenti, con il serbo che guida il parziale con nove vittorie contro le cinque del tedesco.

Zverev-Djokovic, dove vederla in tv

Zverev-Djokovic, come tutte le partite dell'Atp di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà vedere anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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