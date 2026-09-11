Alexander Zverev è il primo finalista dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a New York. Oggi, venerdì 11 settembre, il tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie, supera il russo Karen Khachanov, numero 50 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6) in poco meno di tre ore. Zverev aspetta in finale, in programma domenica prossima alle 22, il vincente della seconda semifinale, che si giocherà dall'una di notte, tra gli statunitensi Ben Shelton, numero 9 del mondo e 8 del seeding, e Frances Tiafoe, numero 12 del ranking e 11 del tabellone. Per Zverev si tratta della sesta finale Slam in carriera, la seconda a Flushing Meadows, dopo quella persa con l'austriaco Dominic Thiem nel 2020, e la terza in stagione dopo quella vinta al Roland Garros con il romano Flavio Cobolli e quella persa a Wimbledon con l'altro azzurro Jannik Sinner. Con la vittoria odierna Zverev aggancia Sinner in testa all'Atp Race, la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti da gennaio e domenica avrà l'opportunità di scavalcarlo.