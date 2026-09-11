circle x black
Cerca nel sito
 

Zverev primo finalista dello US Open, Khachanov si arrende in tre set

Il tedesco aspetta in finale il vincente del derby statunitense tra Shelton e Tiafoe

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
11 settembre 2026 | 20.11
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev è il primo finalista dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento a New York. Oggi, venerdì 11 settembre, il tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie, supera il russo Karen Khachanov, numero 50 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6) in poco meno di tre ore. Zverev aspetta in finale, in programma domenica prossima alle 22, il vincente della seconda semifinale, che si giocherà dall'una di notte, tra gli statunitensi Ben Shelton, numero 9 del mondo e 8 del seeding, e Frances Tiafoe, numero 12 del ranking e 11 del tabellone. Per Zverev si tratta della sesta finale Slam in carriera, la seconda a Flushing Meadows, dopo quella persa con l'austriaco Dominic Thiem nel 2020, e la terza in stagione dopo quella vinta al Roland Garros con il romano Flavio Cobolli e quella persa a Wimbledon con l'altro azzurro Jannik Sinner. Con la vittoria odierna Zverev aggancia Sinner in testa all'Atp Race, la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti da gennaio e domenica avrà l'opportunità di scavalcarlo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
zverev us open khachanov diretta zverev khachanov
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza