Il tennista tedesco ha battuto Halys nel terzo turno dello Slam di Parigi
Alexander Zverev 'si nasconde' al Roland Garros 2026. Il tennista tedesco ha battuto Quentin Halys nel terzo turno dello Slam di Parigi, raggiungendo così gli ottavi e candidandosi come grande favorito per la vittoria finale. Le sconfitte di Jannik Sinner e Novak Djokovic, oltre a quella per infortunio di Carlos Alcaraz, infatti offrono a Zverev un'occasione forse irripetibile per conquistare il suo primo titolo Slam.
"Sinner è dominante, ha avuto dei problemi con il caldo ma resta comunque dominante", ha detto Zverev ai microfoni di Prime Video France, "Djokovic anche. È stato battuto da Fonseca che gioca un tennis impressionante. Per me non cambia niente, mi concentro soltanto sul prossimo avversario senza guardare troppo avanti".