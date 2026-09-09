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US Open, oggi Zverev-Van de Zandschulp: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista tedesco sfida l'olandese nei quarti di finale dello Slam americano

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
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09 settembre 2026 | 12.53
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev torna in campo agli US Open. Nella notte tra oggi e domani il tennista tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sfida l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 70 del ranking Atp - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della stagione. Zverev arriva al match dopo aver eliminato Sonego, Halys, Tabilo e Darderi mentre Van de Zandschulp ha sconfitto Choinski, De Minaur, Bergs e Gea.

Zverev-Van de Zandschulp, orario e precedenti

La sfida tra Zverev e Van de Zandschulp è in programma stanotte all'1.30 sul campo centrale. I due tennisti non si sono mai incontrati.

Zverev-Van de Zandschulp, dove vederla in tv

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

Riproduzione riservata
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zverev alexander zverev botic van de zandschulp us open
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