Sullo sviluppo del corridoio economico India-Medioriente-Europa (IMEC)

Il Sottosegretario per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Maria Tripodi, ha risposto in Commissione Affari esteri della Camera a un’interrogazione presentata dall’On. Formentini (Lega) circa il programma di espansione della presenza italiana nei mercati extra UE con particolare riferimento al progetto finalizzato alla creazione del corridoio economico India-Medioriente-Europa (IMEC), anche noto come “Via del cotone”, per il quale l’Italia ha sottoscritto l’accordo fondativo a Nuova Delhi con partner strategici quali USA, Arabia Saudita, Unione europea, Emirati Arabi Uniti, India. L’esponente della Lega ha chiesto al Ministro degli Affari esteri quali siano le iniziative che si intendono attuare a sostegno della diplomazia nell’ambito dell’IMEC. Nella sua risposta, il Sottosegretario ha ricordato che il progetto “Via del cotone” può generare significative opportunità per il tessuto produttivo nazionale, valorizzando le infrastrutture portuali e rafforzando il nostro ruolo strategico nel Mediterraneo. Per questo motivo il Governo ha sostenuto l’istituzione dell’IMEC, sottoscrivendo già a settembre 2023 il memorandum istitutivo per assicurare all’Italia un ruolo centrale in questa importante iniziativa. Tripodi ha anche ricordato che si tratta di un obiettivo in linea con il piano d’azione per l’export italiano nei mercati extra UE ad alto potenziale che individua proprio nell’India un partner strategico. Il progetto IMEC inoltre può contribuire alla stabilità geopolitica dei quadranti attraversati, promuovendo la pace mediante il rafforzamento dei rapporti commerciali. Il Ministro Tajani ha nominato l’Ambasciatore Francesco Maria Talò come inviato speciale per il coordinamento delle attività connesse all’IMEC per garantire che venga perseguito un approccio integrato tra aspetti politici ed economici. Inoltre, è stato avviato un accordo con imprese e associazioni di categoria, autorità portuali ed enti locali, considerati soggetti chiave per la realizzazione del progetto.

