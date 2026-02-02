circle x black
Tajani al Consiglio affari esteri UE. Iran e Ucraina tra i temi in agenda

02 febbraio 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione, Antonio Tajani, si è recato a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea. I lavori del Consiglio hanno affrontato i principali dossier geopolitici internazionali tra i quali Ucraina, Iran, Medioriente, Grandi Laghi. Il capo della Farnesina è intervenuto ribadendo la ferma condanna del Governo italiano per le violente repressioni operate nelle ultime settimane dalle autorità iraniane nei confronti dei manifestanti scesi per le strade in difesa dei propri diritti e per chiedere un radicale cambiamento del regime. In questo ambito, il Consiglio ha approvato nuove sanzioni nei confronti dell’Iran ed ha discusso, su proposta italiana, circa la possibilità di includere il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica anche noti come pasdaran, nella lista delle organizzazioni terroristiche. Per quanto riguarda Gaza, dopo aver accolto positivamente il rientro in Israele della salma dell’ultimo ostaggio, Tajani ha confermato l’impegno dell’Italia per l’attuazione della seconda fase del Piano di pace proposto dal Presidente Trump, così come la volontà di proseguire gli interventi umanitari, di governance nella sicurezza e nella ricostruzione di Gaza. Nella sessione sull’Ucraina alla quale è intervenuto in collegamento il Ministro degli Esteri ucraino si è discusso dei recenti sviluppi anche alla luce dei colloqui di Abu Dhabi che rappresentano un segnale verso la pace. Un focus specifico è stato dedicato al sostegno finanziario ed energetico a Kiev, oltre che al mantenere la pressione sanzionatoria su Mosca.

Il comunicato della Farnesina

Tag
Consiglio Affari Esteri UE Iran Ucraina Governo italiano Pasdaran Piano di pace Trump
