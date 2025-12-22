Tajani alla Conferenza degli Ambasciatori d’Italia

Il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha presieduto alla Farnesina la XVIII Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d’Italia nel mondo, a cui è intervenuto anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oltre a diversi Ministri di Governo e personalità straniere. La Conferenza si pone come importante momento di riflessione sui risultati raggiunti nell’ultimo anno dalla nostra diplomazia specie dal punto di vista dell’impegno per la pace, la sicurezza, le iniziative umanitarie e in favore delle nostre imprese. La Conferenza di quest’anno ha un valore particolare in virtù dei nuovi strumenti previsti dalla riforma della Farnesina in vigore dal 1° gennaio 2026. I lavori della Conferenza si articolano in diverse giornate incentrate su una serie di sessioni dedicate a diverse tematiche: migrazioni, approvvigionamento energetico, nuove frontiere della diplomazia nell’era cibernetica e digitale, principali crisi internazionali, strumenti per migliorare la proiezione internazionale e l’attrattività del Paese. Il 17 e 18 dicembre la Conferenza prosegue a Milano con la terza edizione della Conferenza Nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese.

Il comunicato della Farnesina