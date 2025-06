Tajani presiede il Forum imprenditoriale Italia-India

Il 4 giugno si è aperto a Brescia il Forum imprenditoriale Italia-India con circa 800 aziende nazionali presenti o con interessi in India, tra le quali Fincantieri, Leonardo, ENI, SAIPEM e molte altre. Parallelamente al Forum è stato proseguito il Dialogo economico di Alto Livello tra i due Paesi presieduto dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e dal Ministro del Commercio e dell’Industria indiano, Piyush Goyal. Ricordiamo che l’interscambio commerciale tra Italia e India ha superato i 14 miliardi di euro nel 2024, con una crescita delle esportazioni italiane di oltre il 30% negli ultimi sette anni. “In continuità con il Forum imprenditoriale dello scorso aprile a Nuova Delhi, i due eventi di Brescia sottolineano l’impegno italiano nel voler rafforzare i legami con l’India, un Paese chiave per la nostra politica estera, specie in uno scenario geopolitico così complesso. Intendiamo offrire alle nostre imprese un quadro sempre più favorevole per cogliere le opportunità di intensificare i flussi commerciali e gli investimenti”, ha dichiarato il Ministro Tajani. I lavori del Forum imprenditoriale si sono focalizzati su quattro ambiti prioritari - industria 4.0, trasporti, transizione energetica ed economia circolare, spazio – con l’obiettivo di rafforzare le relazioni bilaterali mediante lo sviluppo di nuove opportunità per le imprese e iniziative economiche congiunte.

Link al comunicato della Farnesina.