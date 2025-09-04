A Milano riapre lo Spazio Lenovo, rinnovato l'hub esperienziale

Riapre a Milano lo Spazio Lenovo, completamente rinnovato, un 'hub esperienziale' nel cuore del capoluogo che punta a conugare tecnologia, esperienza e comunità. Su due livelli per un totale di oltre 700 mq, il nuovo Spazio Lenovo si presenta come un 'ecosistema aperto', un nuovo concept che nasce dal Lenovo Global Retail Program, un progetto internazionale che ha realizzato il nuovo framework architettonico che guida la progettazione degli spazi retail del gruppo a livello mondiale. Basato su cinque pilastri – riconoscibilità, experience, sostenibilità, modularità e premiumness – il progetto pone anche attenzione alla sostenibilità: l’uso di bambù e plastiche riciclate negli arredi richiama i materiali impiegati nel packaging, mentre il rosso Lenovo guida il visitatore in un percorso visivo coerente e distintivo. Il design modulare e replicabile fa dello Spazio Lenovo Milano il primo flagship store al mondo a incarnare pienamente i principi del programma, fungendo da modello per futuri progetti internazionali.

Al piano terra, l’area retail accoglie i visitatori con ambienti dedicati ai brand Yoga, Legion, Motorola e Think, oltre a un’ampia selezione di accessori e prodotti di ultima generazione. Ogni area è organizzata per rispondere a esigenze specifiche: education, business, intrattenimento, gaming. Al primo piano, invece, lo Spazio propone oltre 200 mq dedicati a installazioni, esperienze immersive, workshop ed eventi. Completano il piano il nuovo bistrot, oltre a sale riunioni e aree per l’assistenza tecnica, un servizio che Lenovo ha potenziato per offrire un supporto sempre più personalizzato.

Spazio Lenovo diventa anche l’arena dove vivere le competizioni sponsorizzate dal brand, a partire da Ducati, Formula 1 e i prossimi Mondiali di calcio, trasmessi sui maxischermi presenti in store con eventi dedicati. Già il prossimo weekend, in occasione del Gran Premio di Monza, lo store ospiterà una diretta speciale di Race Anatomy con Sky Sport: gli ospiti potranno seguire la gara, interagire con i commentatori e scoprire come la tecnologia contribuisce al successo dei team in pista.

“Con il Lenovo Global Retail Program stiamo ridefinendo il modo in cui il nostro brand si presenta nel mondo fisico: spazi coerenti, sostenibili e modulari, pensati per offrire esperienze memorabili. Spazio Lenovo Milano è il primo flagship store a incarnare pienamente questa visione, un modello che guiderà il rollout internazionale” ha dichiarato Alberto Spinelli, Chief Marketing Officer EMEA di Lenovo, che aggiunge “non è solo un punto vendita, ma un hub dove tecnologia, design e comunità si incontrano. Un luogo dove presentiamo in anteprima le nostre innovazioni, costruiamo relazioni e diamo forma alla nostra visione Smarter Technology for All,”.