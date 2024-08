Accordo globale tra Meta e Universal Music Group: una nuova era per la musica sui social media anche su Whatsapp

L'intesa pluriennale espande le opportunità creative e commerciali per artisti e autori in tutto l'ecosistema Meta, inclusa WhatsApp per la prima volta

Meta e Universal Music Group (UMG), leader mondiale nell'intrattenimento musicale, hanno annunciato con un comunicato congiunto, un nuovo accordo globale pluriennale che apre nuove prospettive creative e commerciali per gli artisti di UMG e gli autori di Universal Music Publishing Group (UMPG) su tutte le piattaforme del vasto ecosistema Meta, tra cui Facebook, Instagram, Messenger, Horizon, Threads e, per la prima volta, anche WhatsApp.

Le due aziende intendono proteggere e valorizzare la creatività umana, garantendo una giusta compensazione agli artisti e agli autori e gestire i contenuti generati dall'Intelligenza Artificiale (AI) non autorizzati, che potrebbero impattare negativamente sui creatori.

La collaborazione strategica tra UMG, prima grande azienda musicale a concedere in licenza i propri cataloghi musicali registrati e di editoria su tutte le piattaforme di Facebook è iniziata già nel 2017. Da allora, le due aziende hanno continuato a collaborare per esplorare nuovi canali emergenti e creare modi innovativi per far prosperare la musica all'interno dell'ecosistema Meta, includendo esperienze di realtà virtuale, contenuti generati dagli utenti, streaming live e altre funzionalità.

Con questo nuovo accordo l'intenzione è quella di ampliare ulteriormente le opportunità di monetizzazione per UMG e i suoi artisti e autori, con un'enfasi particolare sui video brevi e l'integrazione della musica su WhatsApp, aprendo nuove prospettive di valore per il futuro.

Tamara Hrivnak, VP Music and Content Business Development di Meta, ha commentato: "Siamo entusiasti di annunciare il nostro rinnovo con Universal Music Group e Universal Music Publishing Group, entrambi innovatori nel mondo della musica sui social media, specialmente per quanto riguarda le app della famiglia Meta. Questa partnership si basa sul riconoscimento che la musica può aiutarci a connetterci e avvicinare fan, artisti e autori, non solo su piattaforme consolidate come Instagram e Facebook, ma anche in modi nuovi su WhatsApp e altre".

Michael Nash, Chief Digital Officer & EVP di Universal Music Group, ha aggiunto: "Dal nostro accordo storico del 2017, Meta ha dimostrato costantemente il suo impegno nei confronti degli artisti e degli autori, amplificando l'importanza della musica su tutte le sue piattaforme. Siamo lieti che Meta condivida la nostra visione artistico-centrica per rispettare la creatività umana e garantire una giusta compensazione. Guardiamo avanti per continuare a collaborare contro i contenuti generati dall'AI non autorizzati, proteggendo i diritti degli artisti oggi e in futuro".