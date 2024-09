Acer presenta nuovo hardware per il gaming, compresa una console portatile

In occasione della conferenza stampa next@acer di oggi a IFA 2024 Acer ha svelato il suo audace concept di laptop gaming, Project DualPlay. Questo dispositivo innovativo promette di ridefinire il gaming portatile, offrendo una versatilità del tutto inedita nel settore. Il cuore di Project DualPlay è il suo ampio touchpad, che funge anche da controller wireless integrato. Con un semplice clic, i giocatori possono staccare il controller dalla sua base magnetica, attivando contemporaneamente due potenti altoparlanti da 5 watt per un'esperienza sonora coinvolgente.

Project DualPlay è stato progettato pensando al multiplayer. Il controller rimovibile si divide in due joystick indipendenti, perfetti per sfide testa a testa in titoli come Street Fighter. Project DualPlay non è solo potente, è anche uno spettacolo per gli occhi. L'illuminazione RGB personalizzabile a 360 gradi avvolge la tastiera, le cornici dello schermo, il touchpad e persino i joystick del controller, creando un'atmosfera di gioco elettrizzante. Project DualPlay è ancora in fase di concept, ma è chiaro che Acer sta tracciando una nuova strada per il futuro del gaming portatile.

Sempre nel settore del gaming, l'azienda ha presentato Nitro Blaze 7, una console portatile progettata per offrire un'esperienza di gioco di alta qualità. Grazie ai potenti processori AMD Ryzen serie 8040, con capacità di intelligenza artificiale fino a 39 TOPS, e alla grafica AMD Radeon 780M, i giocatori possono aspettarsi prestazioni fluide e veloci anche con i titoli più impegnativi. Lo schermo Full HD da 7 pollici, con refresh rate di 144 Hz e supporto AMD FreeSync Premium, garantisce un'esperienza visiva coinvolgente e senza ritardi. L'ampio spazio di archiviazione, fino a 2 TB, e la memoria fino a 16 GB assicurano che i giocatori possano portare con sé la propria libreria di giochi ovunque vadano. L'app Acer Game Space, inoltre, semplifica l'accesso a tutte le principali piattaforme di gioco su Windows 11. Prezzi e disponibilità sono ancora da annunciare.

In occasione di IFA, Acer ha annunciato anche nuovi computer pensati per il gaming: il desktop Predator Orion 7000, equipaggiato con processori Intel di ultima generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX fino alla 4090, garantisce un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Il nuovo laptop Nitro V 16, con processori Intel Core di 14a generazione e GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, offre un display ad alta risoluzione e un sistema di raffreddamento ottimizzato per sessioni di gioco intense.

Il Nitro V 14, più compatto ma altrettanto performante grazie ai processori AMD Ryzen serie 8040 con Ryzen AI e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, completa la gamma. Entrambi i laptop Nitro sfruttano l'IA per migliorare le prestazioni di gioco e la produttività, grazie a tecnologie come NVIDIA DLSS 3.5, il ray tracing e la suite di strumenti per le conferenze di Acer, oltre a Copilot in Windows. Acer Nitro V 16 sarà disponibile in Italia a inizio 2025 con prezzi a partire da € 1.499. Acer Nitro V 14 sarà disponibile in Italia in settembre con prezzi a partire da 1.199.