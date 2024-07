Amano Corpus Animae: la più grande mostra occidentale realizzata su e con Yoshitaka Amano

Non si è ancora conclusa, ma ha già registrato un successo incredibile la campagna Kickstarter lanciata da Lucca Comics and Games per avere la possibilità di aggiudicarsi tra le altre cose l'esperienza di visitare l'esposizione direttamente accompagnati da Yoshitaka Amano: un evento eccezionale con un numero limitato di 40 biglietti.

Tra le molte ricompense acquistabili in piattaforma ci sarà la possibilità di far inserire il proprio nome nel 'Wall dei Backers', che aprirà la mostra, e dove compariranno i nomi di tutti coloro che hanno sostenuto la prima esposizione europea del Maestro entrando così a far parte della sua storia. La prima retrospettiva che celebra i 50 anni di carriera dell'artista visionario tra anime e videogiochi: "Amano Corpus Animae", sarà in programma dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025 alla Fabbrica del Vapore di Milano. 120 le opere originali che comporranno la mostra, un'esposizione che intende rappresentare le tante anime dell'autore spaziando sulla sua poliedrica produzione tra videogiochi, comics, anime, teatro, moda e fine art.

Composta in quattro sezioni, attraverso un percorso fatto di arte visiva ed attivazioni immersive che portano generazioni diverse in un unico luogo, l'esposizione ci condurrà all'interno dell'esperienza del Maestro tramite sketch, painting, disegni e colori di immagini iconiche ormai impresse nell'immaginario collettivo. Un percorso fatto di tempo e di spazio: a partire dal Pinocchio dei primi anni '70 fino a opere inedite del 2024; il mezzo il periodo Tatsunoko, i disegni divenuti iconici come le variant cover di Batman o Superman oppure la copertina di Vogue. Immancabile una grande sezione dedicata al contributo del Maestro per l'industria del videogioco: con disegni originali di Final Fantasy per la prima volta in mostra in Europa. Infine, l'ultima sezione sarà incentrata sulla sua produzione di fine art con opere di grandissime dimensioni che lo consacrano come maestro d'arte.

"La risposta che ci arriva dalla community, con questo grande successo in pochissime ore dal lancio della campagna Kickstarter, non può che renderci felici. La passione che ci ha portati a pensare a questa esposizione è condivisa con tantissimi altri appassionati del Maestro Yoshitaka Amano in tutto il mondo, siamo contenti di aver trovato ancora una volta una modalità per trasformare gli spettatori in partecipanti e coinvolgere l'intero fandom. In quest'ottica rientrano le opportunità che per la prima volta abbiamo deciso di proporre, come il biglietto giornaliero aperto per Lucca Comics & Games che permetterà di partecipare alla manifestazione in uno qualsiasi dei cinque giorni previsti. Dedicare una mostra al corpus artistico del visionario maestro che ci ha stupito con Tekkaman, Final Fantasy, sino alle sognanti suggestioni di Sandman - è la scelta di una Lucca Comics & Games che vuole avvicinarsi al suo sessantesimo anniversario attraverso grandi sfide per ampliare l'ecosistema in cui è immersa". Emanuele Vietina direttore di Lucca Comics & Games.

Fabio Viola, curatore della mostra Amano Corpus Animae e già collaboratore culturale dell'area Videogames di Lucca Comics & Games, ha commentato così la risposta degli appassionati alla campagna Kickstarter: "Nel 1982 Yoshitaka Amano decise di compiere un salto nel vuoto, lasciando dopo 15 anni Tatsunoko e il suo ruolo creativo apicale sfidando la scena internazionale come freelancer. Quel pizzico di follia, condiviso e supportato dalla moglie Shinobu, lo ha portato a diventare uno dei più grandi maestri dell'arte contemporanea. In qualche modo questo primo grande traguardo raggiunto dalla campagna Amano Corpus Animae è figlia di quella follia e desiderio di sperimentare nuove strade e non posso che ringraziare tutto lo straordinario team di Lucca Comics & Games e, soprattutto, le oltre 300 persone che hanno dimostrato il loro amore per il sensei venuto da Shizuoka rendendo possibile il finanziamento della campagna dopo sole 3 ore dalla pubblicazione. Diventare parte di questo fantastico viaggio collettivo significa avere un'occasione unica di scoprire in mostra 130 tavole originali di Yoshitaka Amano a partire dal suo primo lavoro come character designer per Le Nuove Avventure di Pinocchio (Kashi no Ki Mokku) nel 1972 a soli 20 anni".