Amazon annuncia Alexa+ potenziata dall'intelligenza artificiale

Amazon ha annunciato il lancio di Alexa+, un avanzamento significativo nella tecnologia degli assistenti AI. Questa nuova iterazione è concepita per integrarsi in maniera fluida nella quotidianità degli utenti, semplificando una vasta gamma di attività. L'innovazione principale risiede in un'architettura che fonde modelli linguistici di grandi dimensioni, servizi e dispositivi interconnessi. Alexa+ si distingue per una maggiore naturalezza nell'interazione, superando la necessità di formulare comandi con precisione assoluta. La sua capacità di integrarsi con innumerevoli servizi e dispositivi, inclusi piattaforme di consegna cibo, prenotazione ristoranti, biglietti, recensioni e streaming, permette una gestione centralizzata e intuitiva di molteplici aspetti della vita digitale e fisica.

L'assistente è in grado di apprendere dalle interazioni, offrendo un'esperienza personalizzata e proattiva. La gestione della smart home è resa più semplice, con la possibilità di controllare dispositivi multipli tramite comandi vocali e la creazione di routine automatizzate. L'assistente è in grado di dedurre le esigenze degli utenti, adattando l'ambiente domestico di conseguenza. Alexa+ arricchisce anche le funzionalità esistenti, come la fruizione di contenuti musicali e video, permettendo conversazioni approfondite sugli artisti e una navigazione più granulare all'interno dei contenuti. La disponibilità iniziale è prevista in lingua inglese per gli Stati Uniti, con un piano di espansione globale in tutti i paesi in cui Alexa è attualmente presente. Il team di Amazon, composto da scienziati e ingegneri, è già al lavoro per la localizzazione dell'esperienza in diverse lingue. Ulteriori sviluppi sono previsti per arricchire Alexa+ con nuove funzionalità, servizi e integrazioni hardware.