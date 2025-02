Amazon apre il primo negozio fisico, Parafarmacia & Beauty a Milano

Amazon, attraverso una nota ufficiale, introduce il suo primo negozio fisico in Italia, "Amazon Parafarmacia & Beauty", situato nel vibrante centro di Milano. Questo nuovo punto vendita rappresenta un significativo ampliamento dell'offerta online di Amazon, portando un'esperienza di shopping diretta e personalizzata ai consumatori europei.

Il negozio offre una selezione esclusiva di prodotti di bellezza e cura della persona, con marchi rinomati come Eucerin, La Roche-Posay, e Vichy. I clienti possono esplorare e acquistare prodotti, beneficiando di consigli esperti e interattività digitale che arricchiscono l'esperienza d'acquisto.

Amazon Parafarmacia & Beauty si distingue per l'uso di tecnologie all'avanguardia. Le postazioni "Place & Learn", dotate di display digitali interattivi, permettono ai clienti di ricevere informazioni dettagliate sui prodotti semplicemente posizionandoli su un apposito vassoio. Questa tecnologia fornisce dettagli sugli ingredienti, l'uso dei prodotti e altro ancora, facilitando una scelta informata.

Un highlight del negozio è il "derma-bar", dove i clienti possono sottoporsi gratuitamente a un'analisi digitale della pelle. Questa area permette di ricevere raccomandazioni personalizzate basate sulle condizioni cutanee individuate dalle analisi, con la possibilità di testare i prodotti direttamente in negozio.

L'apertura di questo negozio a Milano è solo l'inizio dell'espansione di Amazon nel settore della bellezza e della cura personale in Europa. Nel corso del 2025, Amazon estenderà la disponibilità di questa curata selezione di prodotti anche ai suoi store online in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, rispondendo così a una domanda sempre più diversificata.

Situato in Piazzale Cadorna 4, il negozio Amazon Parafarmacia & Beauty non solo offre un'ampia gamma di prodotti, ma anche un'area dedicata alla vendita di farmaci da banco, dove farmacisti qualificati sono disponibili per consulenze e supporto. Con orari di apertura estesi durante la settimana e il weekend, Amazon si impegna a rendere l'accesso ai prodotti di cura personale più comodo e flessibile per tutti.