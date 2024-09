Annunciato Atelier Yumia su console e PC

Koei Tecmo Europe e Gust hanno annunciato l'ultimo capitolo della serie Atelier, Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land. Il gioco sarà disponibile il 21 marzo 2025 per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC tramite Steam, e per la prima volta nella serie, Xbox Series X|S e Xbox One. Un trailer ricco di azione è stato pubblicato per celebrare l'annuncio, offrendo un primo sguardo alla storia, ai personaggi e al gameplay.

Rivelato anche l'artwork principale, realizzato dall'artista Benitama, fornendo così un'ulteriore anticipazione dell'atmosfera del gioco. Koei Tecmo e Gust hanno collaborato con Benitama per creare la grafica principale e tutti i disegni dei personaggi. Benitama è noto per il suo stile monocromatico che incorpora riferimenti a dipinti e rilievi, creando un equilibrio tra profondità e leggerezza. Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land includerà il doppiaggio giapponese con testi in inglese, francese, tedesco e spagnolo.