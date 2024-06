Apple Design Awards 2024: celebrati i migliori giochi e app su iPhone e iPad

Apple ha recentemente annunciato i vincitori degli Apple Design Awards 2024, celebrando le migliori app e giochi dell'anno. Susan Prescott, vicepresidente delle relazioni con gli sviluppatori a livello mondiale di Apple, ha dichiarato: "È d'ispirazione vedere come gli sviluppatori utilizzino la nostra tecnologia per creare app e giochi eccezionali che migliorano la vita degli utenti. I vincitori di quest'anno hanno dimostrato come le app possano creare esperienze potenti e commoventi, e siamo entusiasti di celebrare il loro duro lavoro e ingegno alla WWDC". Le categorie premiate sono sette, ciascuna delle quali riconosce un'app e un gioco per aver eccelso in diversi ambiti. In particolare, la categoria "Divertimento" ha visto trionfare l'app Bears Gratitude di Isuru Wanasinghe dall'Australia, che incoraggia la riflessione personale e la gratitudine quotidiana attraverso un'interfaccia accogliente e personaggi ben progettati. Il gioco vincitore in questa categoria è stato NYT Games di The New York Times Company.

Per la categoria "Inclusività", l'app oko di AYES dal Belgio ha ottenuto il riconoscimento per il suo supporto ai pedoni non vedenti, utilizzando feedback aptico e audio per segnalare lo stato dei semafori. Il gioco Crayola Adventures di Red Games Co. dagli Stati Uniti ha vinto grazie alle sue numerose opzioni di creazione che includono personaggi di diverse tonalità di pelle, abilità e tipi di corpo. L'innovazione è stata premiata per l'app Procreate Dreams di Procreate dall'Australia, un potente strumento di design che permette di creare animazioni 2D con un'interfaccia intuitiva e supporto per Apple Pencil. Il gioco Lost in Play di Happy Juice Games da Israele ha incantato i giudici con i suoi personaggi adorabili e i suoi puzzle. Nella categoria "Interazione", l'app Crouton di Devin Davies dalla Nuova Zelanda si è distinta per la sua interfaccia pulita che facilita la gestione delle ricette e delle liste della spesa. Il gioco Rytmos di Floppy Club dalla Danimarca ha conquistato con i suoi puzzle musicali che evolvono attraverso semplici gesti di trascinamento.

Per l'impatto sociale, l'app Gentler Streak Fitness Tracker di Gentler Stories dalla Slovenia ha ricevuto il premio per il suo approccio ottimista e incoraggiante al monitoraggio del benessere fisico e mentale. Il gioco The Wreck di The Pixel Hunt dalla Francia ha impressionato con la sua narrativa profonda che invita i giocatori a riflettere sulle loro scelte. La categoria "Visuali e Grafica" ha visto trionfare l'app Rooms di Things, Inc. dagli Stati Uniti, che offre una piattaforma per costruire scene immaginarie e interagire con le creazioni di altre persone. Il gioco Lies of P di NEOWIZ dalla Corea del Sud ha affascinato con le sue texture e effetti visivi straordinari. Infine, la nuova categoria dedicata allo "Spatial Computer" in realtà virtuale e aumentata, ha premiato l'app djay pro - DJ App & AI Mixer di algoriddim GmbH dalla Germania, che offre un modo innovativo di interagire con la musica in un ambiente 3D. Il gioco Blackbox di Shapes and Stories dagli Stati Uniti ha sfidato gli utenti con i suoi puzzle creativi in uno spazio tridimensionale.