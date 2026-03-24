Apple e l'IA su iPhone, la WWDC26 parte l'8 giugno

Cupertino ha rotto gli indugi fissando l'appuntamento più atteso dal mondo della programmazione. La Worldwide Developers Conference 2026 si svolgerà dall’8 al 12 giugno, mantenendo la collaudata formula che alterna la diffusione globale dei contenuti digitali a un momento celebrativo in presenza presso la sede centrale in California. L'evento di apertura di lunedì 8 giugno farà da apripista a una serie di annunci che vedranno l'intelligenza artificiale assumere un ruolo di primo piano nell'evoluzione degli ecosistemi della mela morsicata, insieme ai consueti aggiornamenti software e ai nuovi strumenti per i creatori di app.

Il calendario della manifestazione prevede il tradizionale Keynote inaugurale seguito dal Platforms State of the Union, momenti cardine per comprendere la direzione strategica del software di Apple. La settimana proseguirà poi con oltre cento sessioni tecniche e laboratori interattivi accessibili tramite l’app Apple Developer e i principali canali social del gruppo. L'obiettivo dichiarato da Susan Prescott, responsabile delle relazioni con i developer, è quello di fornire alla comunità globale un accesso privilegiato ai team di ingegneria e design, consolidando il legame tra chi sviluppa le applicazioni e chi ne definisce le fondamenta tecnologiche.

Un'attenzione particolare rimane rivolta alle nuove leve attraverso la Swift Student Challenge, il programma che mira a scovare i talenti emergenti tra studenti e studentesse. I risultati della sfida saranno resi noti giovedì 26 marzo, permettendo ai vincitori di candidarsi per la partecipazione all’evento di Cupertino. Per cinquanta di loro, definiti Distinguished Winner, è previsto inoltre un invito esclusivo per un'esperienza di tre giorni all'Apple Park, a conferma di come il vivaio dei programmatori rimanga un pilastro fondamentale per la crescita a lungo termine dell'intera piattaforma.