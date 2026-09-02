Apple, ecco quanto guadagneranno John Ternus e Tim Cook nei nuovi ruoli

Apple ha reso noti oggi, in una comunicazione depositata presso la Securities and Exchange Commission, i dettagli economici della transizione avvenuta ai vertici dell'azienda. Il nuovo amministratore delegato John Ternus riceverà un pacchetto retributivo del valore complessivo di 58 milioni di dollari, mentre Tim Cook, nel suo nuovo ruolo di presidente esecutivo, potrà contare su una remunerazione da 47 milioni di dollari.

Il compenso di Ternus si articola in uno stipendio base di 3 milioni di dollari l'anno e in un premio azionario annuale con un valore obiettivo di 55 milioni di dollari, a partire dall'anno fiscale 2027. Di questa componente azionaria, il 75%, pari a 41,25 milioni di dollari, sarà legato al raggiungimento di obiettivi di performance, mentre il restante 25%, pari a 13,75 milioni di dollari, sarà costituito da azioni vincolate al tempo.

Le quote legate alla performance dipenderanno dal rendimento totale per gli azionisti di Apple rispetto alle altre società dell'indice S&P 500, mentre le azioni a tempo matureranno gradualmente, nella misura del 12,5% ogni sei mesi, nell'arco di quattro anni. Per il 2026, anno della transizione, Ternus riceverà inoltre un premio azionario proporzionale, con un valore obiettivo di 2,5 milioni di dollari, calcolato sulla base del periodo effettivamente trascorso alla guida dell'azienda.

Apple non ha reso pubblico lo stipendio percepito in precedenza da Ternus quando ricopriva il ruolo di vicepresidente senior per l'ingegneria hardware. Secondo Bloomberg, tuttavia, i dirigenti di quel livello percepiscono in genere una retribuzione complessiva, tra stipendio, bonus e azioni, di circa 25 milioni di dollari l'anno.

Per quanto riguarda Tim Cook, il pacchetto retributivo per l'anno fiscale 2027 prevede uno stipendio base di 2 milioni di dollari l'anno, in vigore a partire dal 26 settembre, a cui si aggiunge un premio azionario con un valore obiettivo di 45 milioni di dollari. Questa componente si divide equamente tra azioni legate alla performance e azioni a tempo, ciascuna per un valore di 22,5 milioni di dollari, con le seconde soggette allo stesso schema di maturazione previsto per Ternus.

Si tratta di una cifra insolitamente elevata per un ruolo di presidente esecutivo, segno del peso che Apple attribuisce alla funzione che Cook continuerà a svolgere, in particolare nella gestione dei rapporti con l'amministrazione Trump e con il governo cinese. Per confronto, nell'anno fiscale 2025 il compenso complessivo di Cook come CEO era stato di 74.294.811 dollari, una cifra che includeva però voci non comprese nella comunicazione odierna alla SEC, come i piani di incentivazione non azionaria, i piani pensionistici, i giorni di ferie e le spese per la sicurezza personale. Limitando il conteggio a stipendio e azioni, il totale per il 2025 si attestava intorno ai 60,5 milioni di dollari.