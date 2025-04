Apple Intelligence arriva in italiano su iPad, Mac e iPhone

Apple ha annunciato l'estensione della disponibilità di Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale progettato per fornire informazioni utili e pertinenti, garantendo la protezione della privacy dell'utente. Con i recenti aggiornamenti di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, Apple Intelligence introduce il supporto per otto nuove lingue, tra cui l'italiano, ampliando così il proprio raggio d'azione a un pubblico globale. Inoltre, gli utenti di iPhone e iPad all'interno dell'Unione Europea potranno ora accedere alle funzionalità offerte dal sistema. Le nuove funzionalità di Apple Intelligence comprendono gli Strumenti di scrittura, che consentono agli utenti di riscrivere, rivedere e riassumere testi in diverse applicazioni, adattandosi alla lingua utilizzata. La funzione "Ripulisci" permette di rimuovere elementi indesiderati dalle immagini, mentre "Image Playground" e "Genmoji" offrono nuove modalità di espressione visiva. L'intelligenza visiva integrata facilita l'analisi dell'ambiente circostante tramite la fotocamera. Inoltre, l'integrazione di ChatGPT in Siri e negli Strumenti di scrittura consente di accedere alle informazioni e alle capacità di comprensione di ChatGPT senza dover cambiare applicazione.

Apple Intelligence è stato sviluppato con un'attenzione particolare alla privacy dell'utente. L'elaborazione di molti modelli avviene direttamente sul dispositivo, mentre per le richieste più complesse viene utilizzato Private Cloud Compute, un sistema che estende la privacy e la sicurezza dei dispositivi Apple al cloud. Gli Strumenti di scrittura, integrati in iOS, iPadOS e macOS, permettono di perfezionare i testi attraverso le funzioni "Riscrivi", "Rivedi" e "Riassumi". La funzione "Riscrivi" offre diverse opzioni per modificare il tono del testo, mentre "Rivedi" controlla la grammatica e la struttura delle frasi. La funzione "Riassumi" permette di ottenere sintesi di testi in diversi formati. Inoltre, l'opzione "Descrivi la modifica" offre un controllo maggiore sulle modifiche apportate al testo. L'app Foto è stata arricchita con nuove funzionalità, tra cui la ricerca con linguaggio naturale, che consente di trovare immagini e video tramite descrizioni testuali. Lo strumento "Ripulisci" permette di rimuovere elementi di distrazione dalle foto, mentre la funzione "Ricordi" consente di creare video a partire da descrizioni testuali.

Image Playground permette di creare immagini personalizzate a partire da descrizioni testuali, offrendo diversi stili artistici. Le Genmoji consentono di creare emoji personalizzate, ispirate a persone o situazioni specifiche. L'app Note introduce la funzione "Bacchetta immagini", che permette di creare immagini a partire da schizzi o testi. L'app Mail è stata aggiornata con la sezione "Messaggi con priorità", che evidenzia le email più importanti, e la funzione "Risposta rapida", che suggerisce risposte rapide alle email. Siri è stata potenziata con una maggiore capacità di comprensione del linguaggio e la possibilità di passare dalla scrittura ai comandi vocali. L'intelligenza visiva permette di analizzare l'ambiente circostante tramite la fotocamera, riassumendo e traducendo testi, e rilevando informazioni utili. L'integrazione di ChatGPT in Siri e negli Strumenti di scrittura consente di accedere alle informazioni e alle capacità di comprensione di ChatGPT senza dover cambiare applicazione. Gli utenti possono scegliere se abilitare o meno l'integrazione e controllare le informazioni condivise.