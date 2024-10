Apple: settimana di novità, ecco quali Mac M4 verranno presentati

Questa settimana Apple si prepara a sorprendere il pubblico con una serie di annunci relativi alla nuova generazione di Mac basati sul chip M4. Nonostante l’assenza di un evento ufficiale, Greg Joswiak, dirigente del marketing Apple, ha lasciato intendere che ci saranno novità su vari fronti, tutte incentrate sull’universo Mac. Ecco cosa ci aspettiamo di vedere.

RAM, si parte da 16GB

Un’importante novità è l’adozione di 16GB di RAM come configurazione di base per i Mac M4, un miglioramento notevole rispetto agli 8GB proposti sui modelli entry-level degli ultimi anni. Questa espansione della memoria non è solo una risposta alle esigenze degli utenti più esigenti, ma si allinea anche con le necessità delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale, sempre più impegnative in termini di risorse di memoria. I nuovi iMac, Mac mini e MacBook Pro da 14 pollici in configurazione base potranno così supportare in modo più fluido carichi di lavoro pesanti e applicazioni innovative.

Più porte Thunderbolt

Con il passaggio al chip M4, Apple potrebbe incrementare il numero di porte Thunderbolt disponibili sui dispositivi. Un’analisi delle immagini del nuovo chip suggerisce la presenza di quattro controller Thunderbolt, rispetto ai due delle precedenti generazioni M3. Questo permetterà ai nuovi Mac di offrire maggiore connettività. Si prevede che il MacBook Pro M4 da 14 pollici includa tre porte Thunderbolt, mentre il nuovo iMac potrebbe arrivare a quattro, con una configurazione di porte più versatile rispetto alla combinazione attuale di USB-C e Thunderbolt.

Un Mac mini più compatto e moderno

Tra le novità attese spicca anche un aggiornamento significativo per il Mac mini, che secondo alcune fonti potrebbe subire il più grande restyling della sua storia. Oltre a diventare ancora più compatto, il nuovo modello dovrebbe perdere il supporto alle porte USB-A in favore di un numero maggiore di porte USB-C. Inoltre, dovrebbe presentare alcune porte frontali, simili a quelle già viste sul Mac Studio, rendendolo più pratico e funzionale. Questo modello sarà probabilmente il Mac più economico nella linea Apple, ma con caratteristiche e design rinnovati.

Accessori Magic con USB-C

In seguito alle normative europee che richiedono l’adozione di USB-C, Apple potrebbe finalmente aggiornare la sua linea di accessori Magic, compresi Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad. Con l’uscita del nuovo iMac, è plausibile che Apple elimini il connettore Lightning dai suoi accessori desktop, adottando lo standard USB-C. Questa modifica migliorerebbe la compatibilità e uniformerebbe l’esperienza di ricarica tra i dispositivi Apple.

M4 Max e Wi-Fi 7

Anche se il chip M4 base è stato già introdotto con l’iPad Pro, Apple non ha ancora rivelato le versioni M4 Pro e M4 Max. Questi chip di fascia alta, che dovrebbero debuttare sui nuovi MacBook Pro entro la fine del mese, saranno basati sul processo a 3nm di TSMC, lo stesso utilizzato per l’A18. Sebbene non siano ancora trapelati dettagli specifici sul numero di core, è lecito aspettarsi prestazioni superiori e una migliore efficienza energetica. Un’ulteriore caratteristica innovativa che Apple potrebbe introdurre con la linea M4 è il supporto al Wi-Fi 7, già presente nell’iPhone 16. Questo standard di connettività offre velocità fino a 46 Gbps, cinque volte superiori rispetto a Wi-Fi 6E, e può operare su canali da 320 MHz, riducendo l’interferenza e migliorando la stabilità della connessione.