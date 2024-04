Aprile 2024, le uscite videogiochi per PC e console

Dopo le uscite calde dei mesi scorsi, aprile spicca per un paio di release che fanno già discutere: da un lato Stellar Blade, il gioco action made in Korea esclusivo per PS5 che è in produzione da anni e si preannuncia un'esclusiva d'oro per Sony. Molto atteso anche Sand Land, gioco di Bandai Namco ispirato a una delle opere brevi più apprezzate del compianto maestro Toriyama. A fine mese arriva su PlayStation poi una delle esclusive Xbox storiche, il gioco online Sea of Thieves.

Planetiles (PC) - 3 aprile

Botany Manor (PC, Switch, Xbox Series X/S) - 9 aprile

Children of the Sun (PC) - 9 aprile

Ereban: Shadow Legacy (PC) - 10 aprile

Turbo Kid (PC) - 10 aprile

Lets! Revolution! (Switch, Xbox Series X/S, PS4, PS5) - 11 aprile

Loretta (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 11 aprile

Sophia the Traveler (Switch) - 11 aprile

Life Eater (PC) - 15 aprile

Grounded (Switch) - 16 aprile

Planet of Lana (Switch, PS5) - 16 aprile

No Rest for the Wicked early access (PC) - 18 aprile

Sker Ritual (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 18 aprile

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 23 aprile

Tales of Kenzera: Zau (Switch, PC, PS5, Xbox Series X/S) - 23 aprile

Another Crab's Treasure (PC, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S) - 25 aprile

SaGa Emerald Beyond (PC) - 25 aprile

Stellar Blade (PS5) - 25 aprile

Sand Land (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S) - 26 aprile

Manor Lords (PC) - 26 aprile

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (Switch) - 26 aprile

Top Spin 2k25 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 26 aprile

Braid Anniversary Edition (Netflix, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S) - 30 aprile

Sea of Thieves (PS5) - 30 aprile