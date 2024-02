Assassin's Creed Red, l'episodio ambientato in Giappone esce a marzo 2025

In una recente dichiarazione nel contesto del rapporto sugli utili del terzo trimestre del 2023-2024, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Codename RED, il capitolo della serie di Assassin’s Creed ambientato nel Giappone feudale, verrà lanciato entro il 31 marzo 2025. Secondo le previsioni dell'azienda, il programma per l'anno fiscale 2024-2025 (dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025) verrà svelato a maggio e includerà, tra gli altri, titoli di punta come Assassin’s Creed Codename RED e Star Wars Outlaws nella categoria dei giochi premium, oltre a The Division Resurgence e Rainbow Six Mobile nel segmento free-to-play. Il rapporto sugli utili ha anche confermato che Valiant Hearts: Coming Home, attualmente esclusiva per iOS e Android, sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC entro il 31 marzo 2023.