Audible lancia “Giovani, ricche, vedove” con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini

Dal 15 aprile è disponibile in esclusiva su Audible.it Giovani, ricche, vedove, il nuovo Audible Original Book ambientato nella Providence degli anni Ottanta, dove quattro donne si ritrovano al centro di una trama avvolgente fatta di segreti, potere e vendetta. Scritto appositamente per il formato audio da Kimberly Belle – autrice di bestseller internazionali come Caro marito e Il matrimonio delle bugie – il titolo rappresenta un viaggio narrativo che intreccia suspense e introspezione psicologica, dando voce a un racconto corale e al tempo stesso intimo. La storia prende avvio nel 1985, quando quattro avvocati legati alla criminalità organizzata muoiono in un misterioso incidente aereo nei pressi di New York. Le loro mogli – Justine Kelly, Camille Tavani, Krystle Romero e Meredith Everett – si ritrovano improvvisamente vedove e coinvolte in una spirale di tensioni e pericoli. A complicare il quadro, l’imprevista trasferta dei mariti e la scomparsa di una cospicua somma di denaro. In un contesto in cui nulla è come sembra, le protagoniste dovranno affrontare i propri demoni per difendere se stesse e il loro futuro.

La narrazione italiana è affidata alle voci di Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Fatima Romina Ali e Ilaria Stagni, quest’ultima anche regista del progetto. Ogni interprete dà vita a una delle protagoniste, con l’obiettivo di restituire autenticità e profondità emotiva a ciascun personaggio. “Krystle è una figura forte e determinata, una donna libera,” afferma Carolina Crescentini. Ambra Angiolini descrive Meredith come “una donna che affronta la vita con coraggio, restando fedele a se stessa anche quando tutto invita a fare il contrario”. Fatima Romina Ali evidenzia “le sfumature di dolore e rinascita” del suo personaggio, Justine, mentre Ilaria Stagni sottolinea il lavoro registico volto a creare “una coralità vocale intensa e coinvolgente”. Già affermatosi a livello internazionale nelle versioni in inglese e spagnolo, Giovani, ricche, vedove è diventato un vero e proprio caso editoriale. L’opera è stata successivamente adattata in formato romanzo (Young, Rich, Widows), scritto da Kimberly Belle insieme a Layne Fargo e Cate Holahan, e pubblicato da Sourcebooks Landmark.