Awarè, una storia made in Italy su amicizia, musica e potere delle parole

Awarè è un nuovo fumetto italiano targato Star Comics, una pubblicazione che pone l'accento sull'importanza delle parole e sulle loro conseguenze nella vita delle persone. Scritto dagli sceneggiatori esordienti Alessandro Atzei e Manuele Morlacco, e illustrato da Lidia Bolognini, Awarè si distingue per la sua trama originale e il particolare contesto narrativo in cui si sviluppa. Ambientato sull'Isola di Muòn, il fumetto introduce una società in cui la comunicazione verbale è quasi del tutto scomparsa. Gli abitanti dell'isola, dotati di caratteristiche fisiche zoomorfe, hanno scelto di rinunciare alla propria voce a seguito di eventi traumatici legati all'uso delle parole, culminati in un episodio denominato "quella notte", che ha segnato profondamente la loro storia. Le discriminazioni e persecuzioni verbali hanno indotto la popolazione a optare per una comunicazione scritta, riducendo il potere distruttivo del linguaggio.

Il protagonista della storia è Awarè, un giovane orfano con una coda da panda rosso, uno dei pochi abitanti ancora in possesso della capacità di parlare. La sua particolarità, che lo rende un outsider all'interno della comunità, si riflette anche nella sua passione per la musica, elemento centrale dell'opera. Awarè si trova a intrecciare la sua vita con quelle di due ragazze, Rebi e Moroi, il cui rapporto è stato spezzato da episodi di bullismo. La storia esplora il percorso che il protagonista intraprende per ricucire il legame tra le due, cercando di riportare armonia nelle loro vite.

Awarè rappresenta una novità nel panorama editoriale di Star Comics, trattandosi della prima pubblicazione realizzata da autori italiani esordienti. La nascita di questo progetto ha seguito un percorso atipico: gli autori hanno inviato una proposta direttamente alla casa editrice, che ha deciso di investire su di loro. Questo segna un ulteriore passo verso l'apertura di nuove opportunità per giovani talenti nel settore del fumetto italiano. Il fumetto, oltre a raccontare una storia di amicizia e riconciliazione, tocca anche il tema della musica, una passione condivisa dagli stessi autori, che hanno integrato l'elemento musicale nella trama e nei personaggi. È disponibile in fumetteria, libreria e negli store online, al prezzo di 11,90 euro.