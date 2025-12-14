circle x black
Cerca nel sito
 

BBVA si trasforma in banca AI-native: ChatGPT Enterprise esteso a 120.000 dipendenti

sponsor

Accordo strategico pluriennale con OpenAI: l'istituto finanziario accelera l'adozione dell'IA Generativa a livello globale per rivoluzionare l'esperienza cliente e l'efficienza operativa

BBVA si trasforma in banca AI-native: ChatGPT Enterprise esteso a 120.000 dipendenti
14 dicembre 2025 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

BBVA e OpenAI hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione con un programma di trasformazione strategica pluriennale, destinato a ridefinire il settore bancario globale. L'accordo prevede l'estensione del servizio ChatGPT Enterprise a tutti i 120.000 dipendenti del gruppo a livello globale, segnando un aumento di 10 volte rispetto all'implementazione precedente e posizionando l'iniziativa tra i maggiori deployment di Intelligenza Artificiale Generativa nel settore dei servizi finanziari.

La collaborazione mira a trasformare l'esperienza del cliente, abilitare nuove modalità di lavoro e ottimizzare le operazioni interne, sostenendo l'obiettivo strategico di BBVA di diventare una banca AI-native.

Dalla sperimentazione all'integrazione massiva

L'espansione si fonda su un successo operativo già comprovato. BBVA ha iniziato la collaborazione con OpenAI nel maggio 2024 con 3.300 account e, dopo un rapido successo iniziale, ha esteso l'uso a 11.000 dipendenti. I risultati della fase pilota hanno mostrato un alto coinvolgimento, con oltre l'80% dei dipendenti che utilizzano l'IA quotidianamente e un risparmio di quasi tre ore alla settimana su attività di routine. L'implementazione su larga scala di ChatGPT Enterprise in 25 Paesi, in un ambiente altamente regolamentato, include rigorosi controlli di sicurezza e privacy, l'accesso ai più recenti modelli di OpenAI e tool per la creazione di agent interni collegati ai sistemi BBVA.

Le due aziende collaboreranno inoltre su programmi di formazione specializzati per garantire l'integrazione coerente e sicura degli strumenti in tutte le aree e funzioni. L'alleanza BBVA-OpenAI è focalizzata sulla creazione di nuove soluzioni IA per trasformare le interazioni con i clienti, rafforzare la capacità dei banchieri di fornire supporto mirato, snellire e migliorare l'analisi del rischio e ridisegnare processi interni cruciali come lo sviluppo di software e il supporto alla produttività.

Carlos Torres Vila, Presidente di BBVA, ha sottolineato l'ambizione del progetto: "Eravamo pionieri nella trasformazione digitale e mobile, e stiamo entrando nell'era dell'IA con un'ambizione ancora maggiore. La nostra alleanza con OpenAI accelera l'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale in tutta la banca per creare un'esperienza bancaria più intelligente, più proattiva e completamente personalizzata, anticipando le esigenze di ogni cliente."L'IA non è destinata solo a migliorare l'efficienza interna. BBVA ha già lanciato un assistente virtuale per i clienti, Blue, basato sui modelli OpenAI, che aiuta nella gestione di carte, conti e domande quotidiane in linguaggio naturale.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha lodato la velocità di adozione dell'istituto: "BBVA è un chiaro esempio di come una grande istituzione finanziaria possa adottare l'IA con vera ambizione e velocità. Con questa espansione del nostro lavoro congiunto, BBVA incorporerà la nostra IA nel cuore dei suoi prodotti e operazioni per migliorare l'esperienza bancaria complessiva per i suoi clienti."Come parte del nuovo accordo, BBVA istituirà un team dedicato che lavorerà direttamente con i team di prodotto, ricerca e successo tecnologico di OpenAI per accelerare la transizione verso un'istituzione AI-native. BBVA sta inoltre esplorando l'integrazione dei suoi servizi in modo che i clienti possano interagire con la banca direttamente tramite ChatGPT.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ChatGPT Enterprise BBVA OpenAI Szam Altman
Vedi anche
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video
Referendum, Parodi (Anm): "Clima avvelenato, mi aspetto di tutto" - Video
News to go
Aviaria, identificato negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5
News to go
Carceri, al via il Giubileo dei Detenuti
News to go
Sciopero generale oggi, cortei da Milano a Palermo - Video
News to go
Bollo auto, da gennaio cambia tutto: le novità
Arianna Meloni e Bova discutono di deep fake ad Atreju - Video
Nina, il cucciolo orfano di orso che sta per tornare in libertà - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza