BBVA si trasforma in banca AI-native: ChatGPT Enterprise esteso a 120.000 dipendenti

BBVA e OpenAI hanno annunciato l'espansione della loro collaborazione con un programma di trasformazione strategica pluriennale, destinato a ridefinire il settore bancario globale. L'accordo prevede l'estensione del servizio ChatGPT Enterprise a tutti i 120.000 dipendenti del gruppo a livello globale, segnando un aumento di 10 volte rispetto all'implementazione precedente e posizionando l'iniziativa tra i maggiori deployment di Intelligenza Artificiale Generativa nel settore dei servizi finanziari.

La collaborazione mira a trasformare l'esperienza del cliente, abilitare nuove modalità di lavoro e ottimizzare le operazioni interne, sostenendo l'obiettivo strategico di BBVA di diventare una banca AI-native.

Dalla sperimentazione all'integrazione massiva

L'espansione si fonda su un successo operativo già comprovato. BBVA ha iniziato la collaborazione con OpenAI nel maggio 2024 con 3.300 account e, dopo un rapido successo iniziale, ha esteso l'uso a 11.000 dipendenti. I risultati della fase pilota hanno mostrato un alto coinvolgimento, con oltre l'80% dei dipendenti che utilizzano l'IA quotidianamente e un risparmio di quasi tre ore alla settimana su attività di routine. L'implementazione su larga scala di ChatGPT Enterprise in 25 Paesi, in un ambiente altamente regolamentato, include rigorosi controlli di sicurezza e privacy, l'accesso ai più recenti modelli di OpenAI e tool per la creazione di agent interni collegati ai sistemi BBVA.

Le due aziende collaboreranno inoltre su programmi di formazione specializzati per garantire l'integrazione coerente e sicura degli strumenti in tutte le aree e funzioni. L'alleanza BBVA-OpenAI è focalizzata sulla creazione di nuove soluzioni IA per trasformare le interazioni con i clienti, rafforzare la capacità dei banchieri di fornire supporto mirato, snellire e migliorare l'analisi del rischio e ridisegnare processi interni cruciali come lo sviluppo di software e il supporto alla produttività.

Carlos Torres Vila, Presidente di BBVA, ha sottolineato l'ambizione del progetto: "Eravamo pionieri nella trasformazione digitale e mobile, e stiamo entrando nell'era dell'IA con un'ambizione ancora maggiore. La nostra alleanza con OpenAI accelera l'integrazione nativa dell'intelligenza artificiale in tutta la banca per creare un'esperienza bancaria più intelligente, più proattiva e completamente personalizzata, anticipando le esigenze di ogni cliente."L'IA non è destinata solo a migliorare l'efficienza interna. BBVA ha già lanciato un assistente virtuale per i clienti, Blue, basato sui modelli OpenAI, che aiuta nella gestione di carte, conti e domande quotidiane in linguaggio naturale.

Sam Altman, CEO di OpenAI, ha lodato la velocità di adozione dell'istituto: "BBVA è un chiaro esempio di come una grande istituzione finanziaria possa adottare l'IA con vera ambizione e velocità. Con questa espansione del nostro lavoro congiunto, BBVA incorporerà la nostra IA nel cuore dei suoi prodotti e operazioni per migliorare l'esperienza bancaria complessiva per i suoi clienti."Come parte del nuovo accordo, BBVA istituirà un team dedicato che lavorerà direttamente con i team di prodotto, ricerca e successo tecnologico di OpenAI per accelerare la transizione verso un'istituzione AI-native. BBVA sta inoltre esplorando l'integrazione dei suoi servizi in modo che i clienti possano interagire con la banca direttamente tramite ChatGPT.