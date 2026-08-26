Campionati Mondiali Pokémon 2026 e PokémonXP: il programma completo delle dirette streaming

Dal 28 al 31 agosto San Francisco ospita i mondiali e l'evento fan, seguiti da remoto con contenuti speciali e premi digitali

Dal 28 al 31 agosto 2026 la città di San Francisco ospiterà la nuova edizione dei Campionati Mondiali Pokémon e l'evento parallelo denominato PokémonXP, proponendo una programmazione fruibile sia in presenza sia a distanza tramite trasmissioni digitali. La copertura mediatica delle competizioni prenderà il via ufficialmente venerdì 28 agosto alle ore 18:00 italiane con la cerimonia di apertura trasmessa in diretta sui canali ufficiali Twitch e YouTube, estendendosi per l'intero fine settimana fino alla cerimonia di chiusura programmata dal Chase Center per lunedì 31 agosto a partire dalle ore 04:30 italiane.

Nell'ambito delle integrazioni digitali collegate all'evento, la piattaforma Pokémon Pokopia permetterà agli utenti in possesso di un'iscrizione attiva al servizio Nintendo Switch Online e del visore misterioso ottenibile all'interno del software di accedere a una speciale Isola Nebula ispirata alle manifestazioni, il cui indirizzo verrà comunicato nel corso della diretta inaugurale. Il palinsesto distribuito da The Pokémon Company comprende tavole rotonde consultabili sul sito PokemonXP.com e una panoramica dettagliata delle gare disponibile nella pagina dedicata ai Campionati Mondiali Pokémon 2026.

La fruizione delle dirette sulla piattaforma Twitch offrirà inoltre agli spettatori la possibilità di sbloccare elementi e bonus per diversi titoli del franchise, tra cui Pokémon Champions, GCC Pokémon Live, GCC Pokémon Pocket, Pokémon GO e Pokémon UNITE, secondo le modalità indicate nell'apposita sezione informativa. Ad accompagnare lo svolgimento della manifestazione è stata rilasciata la colonna sonora ufficiale intitolata "Ichiban", inserita all'interno di una raccolta di brani musicali accessibile tramite la playlist ufficiale.