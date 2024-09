Canva, aumento dei prezzi fino al 300%: colpa dell'intelligenza artificiale

Canva, nota per essere una piattaforma di progettazione grafica accessibile, sta per aumentare drasticamente il costo di alcuni dei suoi abbonamenti a seguito dell'aggressiva introduzione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa. Gli utenti globali di Canva Teams, l'abbonamento aziendale che consente di aggiungere più utenti, potrebbero vedere un aumento dei prezzi di oltre il 300% in alcuni casi. Canva giustifica questi aumenti con l'"esperienza di prodotto ampliata" e il valore aggiunto apportato dagli strumenti di IA generativa.

Negli Stati Uniti, alcuni utenti di Canva Teams stanno segnalando un aumento del prezzo dell'abbonamento da 120 dollari all'anno per un massimo di cinque utenti a ben 500 dollari all'anno. Un sconto del 40% sarà applicato per portare il prezzo a 300 dollari per i primi 12 mesi. In Australia (dove Canva è nata), la tariffa fissa di 39,99 dollari australiani (circa 26 dollari USA) al mese per cinque utenti passerà a 13,50 dollari australiani (circa 9 dollari USA) per ciascun utente. Ciò significa che un team di cinque persone pagherà almeno il 68% in più, senza considerare eventuali altri sconti. Gli aumenti per l'Europa non sono ancora stati annunciati, ma è lecito immaginare che seguiranno questo pattern.

Alcuni di questi account erano stati bloccati a prezzi più bassi che Canva non offre più. Ad aprile, l'azienda ha modificato la sua offerta per i nuovi abbonati a Teams a 10 dollari al mese per ogni utente, con un requisito minimo di tre utenti. Ora, Louisa Green, responsabile della comunicazione di Canva, afferma che anche gli utenti esistenti verranno spostati su questa struttura a settembre, "per riflettere il prezzo attuale del piano e il valore della nostra esperienza di prodotto ampliata".

Canva ha rilasciato una serie di funzionalità di IA generativa negli ultimi anni, come il generatore di immagini da testo Magic Media e lo strumento di estensione dello sfondo Magic Expand. Queste aggiunte hanno trasformato la piattaforma da uno strumento per professionisti del design e del marketing a un'offerta di spazio di lavoro più ampia. Mentre Canva ha annunciato pubblicamente modifiche simili ai prezzi in passato, questi ultimi aumenti sono stati comunicati esclusivamente tramite e-mail ai clienti. Altri livelli di abbonamento per gli utenti Pro ed Enterprise non sembrano essere interessati.

Il prezzo premium rappresenta un netto cambiamento per Canva, che un tempo era considerata un'alternativa semplice ed economica ai software di progettazione grafica più costosi offerti da Adobe. Gli utenti di Canva online hanno condannato gli aumenti, con alcuni che hanno annunciato che annulleranno i loro abbonamenti e passeranno alle applicazioni Adobe. Questi enormi aumenti di prezzo seguono anche l'acquisizione da parte di Canva dell'azienda che sta dietro alla suite di software creativi Affinity, per una cifra che sembrerebbe essere di diverse centinaia di milioni di euro, e in vista di una potenziale quotazione pubblica negli Stati Uniti nel 2026.