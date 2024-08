Capcom annuncia due antologie di classici picchiaduro arcade

Durante il recente Nintendo Direct Partner Showcase è stata annunciata l'uscita di due collezioni di giochi di combattimento che vedranno la luce nei prossimi mesi: Marvel Vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics e Capcom Fighting Collection 2, destinate a portare sui dispositivi moderni alcuni dei titoli più celebri e amati dagli appassionati del genere. Marvel Vs. Capcom Fighting Collection è previso per il rilascio digitale il 12 settembre 2024, seguito dalla versione fisica, disponibile a partire dal 22 novembre 2024. Questa raccolta include titoli storici come X-MEN vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes e Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, arricchiti dalla presenza del personaggio nascosto Norimaro, disponibile esclusivamente nella versione giapponese. La collezione rappresenta un'occasione imperdibile per i fan di rivivere l'esperienza di alcuni dei crossover più iconici nel panorama dei giochi di combattimento.

Parallelamente, è stata annunciata per il 2025 Capcom Fighting Collection 2, una raccolta che includerà otto giochi: Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro, Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001, Capcom Fighting Evolution, Street Fighter Alpha 3 UPPER, Project Justice, Power Stone, Power Stone 2 e Plasma Sword: Nightmare of Bilstein, . Questa collezione sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam, offrendo ai giocatori la possibilità di esplorare un ampio ventaglio di titoli che hanno segnato la storia del genere. Capcom Fighting Collection 2 non si limita a riproporre i giochi originali, ma introduce una serie di novità volte a migliorare l'esperienza di gioco. Tra queste, la possibilità di giocare online con netcode rollback, che garantisce stabilità e reattività nelle partite, e la modalità Allenamento, disponibile in tutti i titoli della collezione, arricchita con numerose opzioni personalizzabili per affinare le proprie abilità.

Inoltre, la collezione offre un supporto linguistico ampliato, con 14 lingue disponibili, tra cui italiano, spagnolo, francese, tedesco, giapponese e cinese, rendendo il gioco accessibile a un pubblico globale. I giocatori potranno anche esplorare gallerie d'arte e musicali, che includono opere ufficiali, concept art e documenti di progettazione, offrendo uno sguardo dietro le quinte del processo creativo che ha portato alla realizzazione di questi titoli. Un'altra caratteristica significativa è la possibilità di personalizzare l'esperienza di gioco attraverso le Impostazioni EX e vari filtri di visualizzazione, permettendo ai giocatori di adattare il gioco alle proprie preferenze. Per coloro che necessitano di una pausa, è stata introdotta la funzione di salvataggio a metà partita, una novità che si aggiunge ai vari miglioramenti della qualità della vita e ai bilanciamenti del gameplay presenti in tutta la collezione.