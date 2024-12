Anche in Italia su Whatsapp arriva ChatGpt. Una nuova funzione dell'app di messaggistica permette di chattare gratuitamente con l'intelligenza artificiale, proprio come accade con i contatti classici. L'iniziativa fa parte dei "12 giorni di OpenAI", una serie di annunci che l'azienda sta rilasciando quotidianamente.

Come si utilizza

Per utilizzare il servizio, non bisogna registrarsi: è sufficiente aggiungere il numero 1-800-242-8478 alla propria rubrica WhatsApp. Aprendo la chat si potranno inviare messaggi all'intelligenza artificiale, ponendo domande con un linguaggio naturale, e ricevere risposte in forma scritta.

Per OpenAI, l'azienda di ChatGpt, è un modo "facile, pratico e a basso costo" per far entrare gli utenti in confidenza con questo nuovo strumento attraverso un canale familiare come Whatsapp.