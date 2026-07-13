Cybersecurity sanitaria, i dati clinici asset permanenti

Una ricerca analizza la supply chain sommersa che sfrutta le cartelle cliniche elettroniche e le reti ospedaliere come moltiplicatori di rischio sistemico
Le informazioni cliniche dei pazienti hanno assunto il ruolo di commodity ad alto valore all'interno dell'economia criminale sommersa. Una recente analisi tecnica, “The Cybercriminal Underground: Mapping the Healthcare Data Economy”, condotta da TrendAI, leader globale di AI security e business unit di Trend Micro, basata sul monitoraggio di 7.779 post nei forum underground, 21.813 elenchi di marketplace e 95 piattaforme ransomware specializzate nell'esfiltrazione di dati sanitari ha mappato i meccanismi di monetizzazione di queste infrastrutture illegali. I risultati evidenziano come la sensibilità intrinseca e la stabilità temporale dei registri medici permettano ai gruppi ostili di sostenere molteplici tipologie di frode in parallelo.
Dal punto di vista puramente tecnologico, l'aspetto critico risiede nell'immutabilità della risorsa compromessa. A differenza delle credenziali finanziarie o delle carte di credito, le diagnosi, la cronologia dei trattamenti e i dati biometrici di un individuo non possono essere resettati o emessi nuovamente dopo una violazione.
Questa persistenza trasforma l'informazione in un asset criminale a lungo termine. I flussi operativi della criminalità informatica si sono industrializzati, strutturando una catena di approvvigionamento interconnessa dove operano broker degli accessi iniziali, sviluppatori di ransomware e specialisti della falsificazione documentale. I dati indicano che un terzo, nello specifico il 36,3%, delle attività underground esaminate si focalizza direttamente sulla compravendita di pacchetti informativi associati a campagne ransomware.
Lo scenario tecnico mostra inoltre uno spostamento dei target dai singoli nodi periferici, come ospedali o cliniche locali, verso i fornitori di software per cartelle cliniche elettroniche e piattaforme mediche centralizzate. Questo approccio basato sulla compromissione della supply chain funge da moltiplicatore di rischio: l'intrusione in un unico sistema centralizzato espone simultaneamente i database di centinaia di strutture sanitarie collegate. L'impiego combinato di tecniche di cifratura dei file, furto di credenziali e trading degli accessi alla rete ospedaliera delinea una minaccia persistente che richiede contromisure architetturali basate sulla segmentazione dei privilegi e sulla cifratura avanzata dei dati a riposo.