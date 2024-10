Death Stranding 2, tutte le novità dal Tokyo Game Show 2024

Durante il Tokyo Game Show 2024, Sony Interactive Entertainment e Kojima Productions hanno condiviso nuovi dettagli e filmati riguardanti l'attesissimo Death Stranding 2: On the Beach. Il creatore Hideo Kojima ha svelato interessanti novità, tra cui i nomi dei personaggi principali e i doppiatori giapponesi, un evento fotografico all'interno del gioco e una performance in-game del cantante Daichi Miura. Nel corso dell'evento, Kojima ha introdotto i personaggi principali del gioco, interpretati da attori di fama internazionale e doppiati da talenti giapponesi: Tarman, interpretato da George Miller e doppiato in giapponese da Mitsuru Miyamoto; Dollman, interpretato da Fatih Akin e doppiato da Tomokazu Sugita; Tomorrow, interpretata da Elle Fanning e doppiata da Shion Wakayama; Rainy, interpretata e doppiata da Shioli Kutsuna.

Una delle novità più curiose presentate è stata la modalità foto istantanea, dove i giocatori potranno fotografare i personaggi del gioco utilizzando una camera istantanea. Kojima ha specificato che, sebbene questo elemento possa sembrare puramente ludico, avrà in realtà un impatto sulla trama del gioco: "Sarà meglio fare delle belle foto", ha suggerito il game director, lasciando intendere che le immagini scattate potrebbero influenzare la storia. Oltre a questo evento, sarà disponibile una "Photo Mode" separata, che offrirà ulteriori opportunità creative ai giocatori.

Una delle sorprese più spettacolari è stata la rivelazione della performance in-game del cantante giapponese Daichi Miura. Compiendo una certa azione all'interno della Private Room del gioco, i giocatori potranno assistere a un evento speciale in cui Miura, accompagnato dal personaggio Dollman, esegue la nuova canzone "Horizon Dreamer". Il brano sarà disponibile su piattaforme di streaming musicale come Apple Music e Spotify a partire dal 30 settembre.

Nonostante la mancanza di una data di uscita ufficiale, Kojima ha confermato che il gioco uscirà nel 2025. Durante l'evento, ha dichiarato: "Anche se non abbiamo ancora annunciato una data precisa, abbiamo già un piano. Tuttavia, ci sono vari fattori che potrebbero influenzare il rilascio. Abbiamo detto 2025, quindi uscirà l'anno prossimo. La data ufficiale sarà annunciata più avanti". Kojima ha scherzato sul fatto che Death Stranding 2 sarà "ancora più strano" del primo capitolo, concludendo con una nota enigmatica: "Ci stiamo chiedendo: esiste davvero un gioco come questo là fuori?".