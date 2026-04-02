Dinamiche demografiche e crisi strutturale della natalità: l'analisi dei nuovi indicatori regionali

La crisi demografica in Italia assume contorni sempre più definiti, trasformandosi da emergenza temporanea a fenomeno strutturale con profonde implicazioni economiche. Nel Lazio, i dati provvisori riferiti ai primi sette mesi del 2025 mostrano una contrazione delle nascite pari al 9,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo decremento si inserisce in un contesto regionale dove il numero medio di figli per donna è stimato a 1,01, un valore sensibilmente inferiore alla già contenuta media nazionale di 1,14. La tendenza non risparmia le aree provinciali, con picchi critici a Viterbo (1,00) e Frosinone (1,10), segnalando una difficoltà diffusa nel costruire nuovi nuclei familiari sia nei centri urbani che nelle zone interne.

L'analisi dei fattori che inibiscono la natalità evidenzia ostacoli legati all'autonomia giovanile: il lavoro precario, l'elevato costo degli affitti, particolarmente incidente nell'area metropolitana di Roma, e la carenza di servizi territoriali adeguati. "I dati Istat sul calo delle nascite nel 2025 confermano che anche nel Lazio la crisi demografica è ormai strutturale e non può essere affrontata con bonus o misure assistenziali temporanee", ha dichiarato la prof.ssa Filomena Maggino, consigliere dell’Osservatorio Vita e Natalità (ONV). Secondo l'esperta, è necessario superare la logica dei sussidi a favore di un sistema che garantisca stabilità lavorativa e accesso alla casa. "La natalità cresce dove i giovani possono programmare la propria vita. Se una coppia sa di poter lavorare, vivere in modo autonomo e costruire un futuro, la scelta di avere figli diventa possibile", ha aggiunto Maggino.

Per invertire la rotta, l'innovazione tecnologica può svolgere un ruolo determinante attraverso l'implementazione di piattaforme digitali per il welfare aziendale e la Data Analysis predittiva. L'utilizzo dei Big Data consente oggi alle amministrazioni di mappare con precisione i bisogni dei servizi per l'infanzia, ottimizzando la distribuzione degli asili nido e dei consultori in base ai flussi residenziali. Inoltre, lo sviluppo di modelli di Smart Working avanzati e strumenti di co-parenting digitale può favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. La proposta dell'ONV punta verso un Patto regionale che coordini comuni e imprese: l'obiettivo è trasformare il Lazio in un laboratorio di politiche attive dove la natalità sia supportata da una rete di servizi tecnologicamente integrata, permettendo ai giovani di uscire dalla casa genitoriale e investire nel proprio percorso familiare.