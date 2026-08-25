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Dopo l'iPhone arrivano su Android i pallini che curano il mal d'auto

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La funzione, in arrivo con Android 17 prima su alcuni Pixel, sfrutta accelerometro e giroscopio per contrastare il conflitto sensoriale che genera nausea. Il principio ricalca da vicino Motion Cues, introdotta da Apple nel 2024

Dopo l'iPhone arrivano su Android i pallini che curano il mal d'auto
25 agosto 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Google ha iniziato a distribuire su Android 17 una funzione chiamata Motion Assist, pensata per ridurre o eliminare del tutto il mal d'auto quando si usa lo smartphone a bordo di un veicolo in movimento. Il rollout procede a fasi, e secondo quanto riportato da Android Authority i primi dispositivi a riceverla sono alcuni modelli della linea Pixel.

Il meccanismo alla base della funzione non è una novità assoluta: riprende da vicino Motion Cues, la funzione che Apple ha introdotto su iOS nel 2024. Il principio scientifico è lo stesso in entrambi i casi e affronta una causa nota della cinetosi, il disturbo comunemente noto come mal d'auto: il conflitto tra ciò che l'occhio vede, cioè uno schermo fermo, e ciò che l'orecchio interno percepisce, cioè le accelerazioni, le frenate e le curve del veicolo.

Motion Assist attinge ai dati di accelerometro e giroscopio del telefono per posizionare alcuni indicatori, in genere dei piccoli pallini, lungo i bordi dello schermo, e li fa muovere in sincronia con i movimenti dell'auto. Se il veicolo svolta a destra, i pallini scivolano verso sinistra; se frena, si spostano in avanti.

Si tratta di una soluzione che funziona davvero, e non solo sulla carta. Chi vive spesso in movimento, lavorando al computer o al telefono dal posto passeggero durante un viaggio, sa quanto sia difficile concentrarsi su uno schermo senza accusare nausea dopo pochi minuti.

Google ha inoltre previsto una serie di opzioni di personalizzazione per Motion Assist: si può regolare l'opacità degli indicatori e scegliere tra diverse forme e colori. La funzione può essere impostata per attivarsi automaticamente quando il telefono rileva di trovarsi su un veicolo in movimento, oppure può essere attivata e disattivata rapidamente tramite un riquadro nelle impostazioni rapide.

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Android Android auto mal d'auto Motion Assist
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