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Dungeons & Dragons, Netflix sviluppa una serie su Ravenloft

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Il progetto nasce dalla collaborazione tra Alfonso Cuarón, John August e Hasbro Entertainment. Intanto tramonta l'adattamento live-action dei Forgotten Realms firmato Shawn Levy

Dungeons & Dragons, Netflix sviluppa una serie su Ravenloft
04 settembre 2026 | 07.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Netflix sta sviluppando una nuova serie ambientata a Ravenloft, una delle ambientazioni più celebri e amate di Dungeons & Dragons. Il progetto, riportato da Deadline, vede coinvolti il produttore esecutivo Alfonso Cuarón e lo sceneggiatore e produttore esecutivo John August, in collaborazione con Hasbro Entertainment. L'annuncio arriva a pochi mesi di distanza dall'aggiornamento dedicato all'ambientazione, Ravenloft: The Horrors Within, pubblicato all'inizio dell'anno.

Secondo quanto riportato da Deadline, la serie ricostruirà la genesi di Strahd von Zarovich, il celebre Darklord vampiro che da decenni rappresenta uno dei villain più iconici dell'universo di D&D. Al centro della narrazione ci sarà la sua trasformazione da nobile tragico a creatura non-morta, un percorso segnato da potere, amore e ossessione che ha reso il personaggio una figura di culto tra i giocatori di ruolo.

La notizia, però, porta con sé anche un ridimensionamento dei piani Netflix legati al mondo di Dungeons & Dragons. Deadline segnala infatti che la piattaforma ha abbandonato lo sviluppo della serie live-action dedicata ai Forgotten Realms, annunciata circa un anno e mezzo fa con Shawn Levy e Drew Crevello coinvolti nel progetto. Resta quindi da vedere se la serie su Ravenloft riuscirà a evitare la stessa sorte, arrivando effettivamente in produzione.

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Netflix Alfonso Cuaron Ravenloft serie TV
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