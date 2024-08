Ea sports fc 25: i nuovi eroi del calcio in una epica modalità Football Ultimate Team

Ea sports fc 25, in una nota ufficiale, ha svelato la nuova formazione di Eroi, una selezione di 13 leggende del calcio che faranno il loro debutto nella modalità Football Ultimate Team.

Coloro che preordineranno la Ultimate Edition di Ea sports fc 25 entro il 20 agosto riceveranno un oggetto "Origin Hero" fin dall'inizio dell'accesso anticipato, che si evolverà in "Prime Hero" il 28 novembre, svelando tutto il potenziale.

Un suggestivo trailer in stile fumetto dove Eroi come Eden Hazard, Tim Howard, Laura Georges e Maicon mostrano le loro trasformazioni da giocatori emergenti a veri e propri supereroi del calcio è stato rilasciato da Electronic Arts, per evidenziare le abilità uniche che porteranno in campo nella nuova edizione del gioco.

"Ci sono molti eroi in questo bellissimo gioco che amiamo in tutto il mondo, e il fatto che io sia uno degli FC Heroes di quest'anno per me è davvero speciale", ha detto Tim Howard. "Sono entusiasta di giocare in porta in FC 25".

L'elenco completo dei nuovi Eroi include nomi iconici come Blaise Matuidi, Celia Šašić, Eden Hazard, Fara Williams, Guti, Jaap Stam, Jamie Carragher, Laura Georges, Maicon, Marek Hamšík, Mohammed Noor, Tim Howard, Zé Roberto. Questi giocatori saranno disponibili in Ultimate Team, pronti a ispirare nuove generazioni di appassionati.

"Che si tratti di una sfida ben ritmata, di una corsa a perdifiato, di una vittoria all'ultimo minuto o di una via di mezzo, lo status di eroe tra i tifosi è un riconoscimento d'onore per qualsiasi calciatore", ha dichiarato Charlie Villiers, Sr. Director, Franchise Marketing Ea sports fc. "Con l'incredibile serie di Eroi di quest'anno che verrà presentata in Ultimate Team a settembre, abbiamo voluto catturare i momenti che hanno segnato l’impegno per il loro club e celebrare il percorso di questi giocatori per consolidare il loro status di eroi".

Per chi desidera giocare ovunque si trovi, Ea sports fc Mobile presenterà gli Eroi nel corso dell'anno. Ea sports fc 25 sarà disponibile dal 27 settembre 2024, con accesso anticipato per i possessori della Ultimate Edition a partire dal 20 settembre. I membri di Ea Play potranno inoltre godere di vantaggi esclusivi, tra cui un accesso anticipato di 10 ore, gettoni mensili per Football Ultimate Team Draft, e altro ancora.