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EA SPORTS FC 27, i rating dei top 27 giocatori

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Mbappé, Haaland e Putellas in cima alla classifica mentre il lancio globale è programmato per il 25 settembre 2026

EA SPORTS FC 27, i rating dei top 27 giocatori
18 agosto 2026 | 16.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La pubblicazione dei valori ufficiali per la stagione 2026/2027 segna l'inizio del consueto confronto tra gli appassionati di simulazione calcistica. Il sistema di valutazione di EA SPORTS FC 27 definisce il livello di ciascun atleta incrociando i dati reali rilevati sul campo con l'analisi delle prestazioni tecniche. Nel settore maschile la vetta della graduatoria è condivisa da Kylian Mbappé del Real Madrid ed Erling Haaland del Manchester City, entrambi accreditati di un valore generale di 91 punti OVR. Subito alle loro spalle si posiziona il centrocampista del Manchester City Rodri, che occupa il terzo gradino del podio virtuale con un valore complessivo di 90.

Sul versante femminile il punteggio più alto appartiene ad Alexia Putellas, centrocampista delle London City Lionesses, che guida la classifica globale con 91 punti OVR. La seconda posizione è occupata da Aitana Bonmatí del Barcellona, attestata a quota 90. La diffusione di tutte le valutazioni per club e campionati avverrà in modo progressivo a partire dal 18 agosto, culminando il 10 settembre con la pubblicazione del database completo aggiornato alla chiusura del calciomercato.

Nel frattempo, dal 21 agosto gli utenti potranno partecipare alla votazione della campagna "Destined for Glory" per assegnare potenziamenti dinamici agli atleti selezionati. Il titolo sarà disponibile sul mercato globale dal 25 settembre 2026 per tutte le principali console e PC, con accesso anticipato dal 18 settembre per le edizioni Ultimate.

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EA SPORTS FC 27 rating dei top 27 giocatori Mbappé esports giochi di calcio games videogiochi
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